EU er kommet i mål med nye klimaregler for skibsfarten

Onsdag 26. juli 2023 kl: 13:53

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Rederiorganisationen Danske Rederier fremhæver, at særligt kravet til brændstoffers klimafodaftryk med vedtagelsen af FuelEU Maritime er centralt for at nå klimaneutral skibsfart i 2050. Samtidig har EU fastlagt regler for landstrøm i havneMed vedtagelsen af FuelEU Maritime er stort set alle brikker for kli­ma­re­gu­le­rin­gen af skibsfarten faldet på plads. Nu er det de ledsagende og mere detaljerede tekniske retsakter og direktivet om vedvarende energi, der mangler, men det politiske er i store træk fær­dig­for­hand­let og vedtaget.Danske Rederier peger på, at vedtagelsen om, hvordan skibsfarten skal reguleres, og hvordan skibsfarten skal bidrage til klimaneutralitet i EU i 2050, giver både rederier, investorer og brændstofproducenter noget at navigere efter.Formålet med Fit for 55-pakken er at reducere EU’s driv­hus­ga­se­mis­sio­ner med 55 procent i 2030 og opnå kli­ma­neut­ra­li­tet i 2050.Den politiske aftale betyder, at skibsfarten bliver omfattet af EU’s kvo­te­han­dels­sy­stem ETS fra 2024 og FuelEU Martime fra 2025, hvor rederierne gradvis skal mindske brændstoffers klimaaftryk. Hertil kommer regler for in­fra­struk­tu­ren for de alternative drivmidler, som blandt andet stiller krav om brug af landstrøm i udvalgte større havne.- Der er politisk momentum i grøn skibsfart i øjeblikket. Vi har lige set med­lem­s­sta­ter­ne i FN’s sø­fart­sor­ga­ni­sa­tion IMO lande en global klimaaftale for skibsfart. Det var ikke sket uden EU’s indsats og ambitiøse klimapakke, som nu er færdiggjort. Det vil skubbe til investeringer i grønne skibe, og det vil motivere til en accelereret produktion af grønt brændstof til skibene, siger Jacob K. Clasen, der er viceadministrerende direktør i Danske Rederier.