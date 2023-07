To mere fulgte til Herfølge

Tirsdag 25. juli 2023 kl: 10:39

Af: Redaktionen De to nye tre-akslede trækkere er to Volvo FH540 6x4 trækkere, der ligesom de to forrige skal benyttes til entreprenørkørsel på Sjælland.

Trækkerne er begge udstyret med blandt andet Volvo Dynamisk Styring, tandemakselløft, et krybegear, hjørnekamera og Work remote.





Derudover har begge biler forstærket front i stål, som de kan klare hårde miljøer på eksempelvis byggepladser og i skove. Fronten giver også en bedre tilkørselsvinkel og øger frihøjden. De to hjørnedele og bundpladen er i stål med en tykkelse på 3 mm. I tilfælde af et sammenstød fordeles kræfterne til siderne, så risikoen for skader på de bagvedliggende komponenter - eksempelvis køler - mindskes. Derudover har de også en kraftig centermonteret trækbjælke.





Rørby Johansen A/S har til begge biler valgt Volvo Guld-servicekontrakt, som giver garanti for den bedst mulige driftstid. Al forebyggende vedligeholdelse og alle reparationer af lastbilerne er inkluderet i kontrakterne.





Rørby Johansen A/S har selv stået for opbygningen af bilerne hos KLC i Kolding. Lakering er udført af Laugesens Autolakeri i Ringsted.





Peter Hansen, Volvo Truck Center Holbæk, har stået for salg og levering af de to entreprenørbiler.





Om betydningen af navnet på den sjællandske by:

Ifølge Wikipedia bliver Herfølge nævnt i Roskildebispens Jordebog fra 1370 som Herfyglæ. Navnet er sandsynligvis afledt af Hærfyghle, (hærfugle) og betyder angiveligt "området med hærfugle". Navnet kan gå tilbage til jernalderen.





© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.