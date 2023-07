For sen underretning om grundstødning kostede 10.000 kroner

Tirsdag 25. juli 2023 kl: 11:13

Af: Redaktionen Midt- og Vestsjællands Politi skriver i sin døgnrapport, at kaptajnen ifølge JRCC havde "...undladt at underrette de danske myndigheder om en grundstødning, som var sket tidligt tirsdag morgen, hvorfor den ansvarlige for skibet ansås at have overtrådt lov om beskyttelse af havmiljøet".Søværnet sørgede efterfølgende for at sejle politifolk ud til det grundstødte skib. Politiet konstaterede, at skibets kaptajn var ædru og sigtede ham for den manglende anmeldelse af grundstødningen og udskrev i den anledning en bøde på 10.000 kroner.Tirsdag i denne uge ligger skibet stadig ved Sjællands Rev. Efter planen skal skibet trækkes fri onsdag på rederiets regning.Der er ifølge flere medier ikke tegn på, at skibe er læk.Skibet var på vej fra St. Petersborg i Rusland til en havn i Kroatien.