Danmark er EU's tredie største færgenation

STATISTIK:

Tirsdag 25. juli 2023 kl: 10:06

Af: Redaktionen - Færgerne binder Danmark sammen og er helt uundværlige for at få in­fra­struk­tu­ren til at hænge sammen herhjemme. De er de blå landeveje, som bringer beboere og gæster ud til de mest fjerntliggende øer, og som skaber en genvej både til udlandet og på tværs af landet. At vi ligger i top 3 over travleste færgenationer understreger deres vigtighed, siger Jacob K. Clasen, der er viceadministrerende direktør i Danske Rederier.De 20 EU havne, som passagererne benyttede mest i 2021, står for 34 procent af pas­sa­ger­tra­fik­ken i EU.Danmark har tre havne med i den statistik: Aarhus, Sjællands Odde og Helsingør. Sejler en passager indenrigs i et EU-land, vil han eller hun tælle to gange, ligesom passageren vil tælle i begge lande, hvis det er en udenrigsafgang.Efter nedgang i antallet af passagerer under corona-tiden ser Jacob K. Clasen lyst på færgernes nuværende situation og fremtid herhjemme. Men han har et klart bud på, hvad den største udfordring bliver de kommende år.- At skabe in­fra­struk­tu­ren omkring grøn færgefart herhjemme bliver en kæmpe opgave. Vi har batterifærger, vi har hybridfærger, og rederierne har bestilt flere nye grønne færger. Men i mange havne er el-in­fra­struk­tu­ren ikke på plads, og det er noget vi har øjnene rettet mod. Når vi ligger i toppen af ’færgeligaen’, skal faciliteterne også følge med, siger Jacob K. Clasen.