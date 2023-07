Godt 750.000 passagerer har taget turen fra og til Bornholm

Mandag 24. juli 2023 kl: 00:02

Af: Redaktionen Basis for stigningen er blandt andet, at Bornholmslinjen har indsat en ny hurtigfærge »Express 5« og samtidig har »Express1« som ekstrafærge.- Det er godt at se, når anstrengelserne med fortsat at udvikle trafikken bærer frugt, siger Molslinjens kommercielle direktør, Jesper Skovgaard.Hele sidste år i 2022 rejste i alt 1.721.949 passager frem og tilbage mellem Rønne og Ystad.