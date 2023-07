Hvert fjerde barn har aldrig kørt med kollektiv transport sammen med sine forældre

UNDERSØGELSE:

Mandag 24. juli 2023 kl: 18:00

Af: Redaktionen Færre børn og unge bruger kollektiv trafik. Ifølge en undersøgelse som Passagerpulsen under Forbrugerrådet Tænk har foretaget i november 2022, kan det skyldes at børn og unge ikke bliver introduceret for kollektiv trafik af deres forældre.I undersøgelsen svarer hver anden ung, at deres forældre aldrig bruger kollektiv transport, mens hver fjerde aldrig har rejst med bus, tog eller letbane sammen med sine forældre. Børn spejler sig i forældrenes vaner og tager bilen som det naturlige transportvalg med sig ind i ungdommen. Det giver sig eksempelvis udtryk i, at mange ungdomsuddannelser melder om fyldte parkeringspladser.Passagerpulsens befolknings-undersøgelse viser, at 12 procent af de 18- 29-årige havde stiftet bekendtskab med kollektiv trafik før de fyldte 6 år. Blandt danskere over 65 år var det 22 procent.Med stigende trængselsproblemer på vejene og klimaudfordringer er det en udvikling, der trækker i den forkerte retning. Derfor bliver der i dag arbejdet på mange fronter for en adfærdsændring mod mere bæredygtige transportvaner som cykel, samkørsel og kollektiv transport.Midttrafik peger i den forbindelse på, at man som forældre kan man starte med at introducere sine børn til den kollektive transport i sommerferien, hvor der er god tid.Fra trafikselskabet, der dækker det midterste af Jylland fra Grenaa i øst til Hvide Sande i vest, lyder det, at børn elsker kollektiv trafik, og at det kan være en aktivitet i sig selv at tage en tur med bus eller letbane. Her kører Midttrafik sine busser og Letbane frem til ture til skov og strand, seværdigheder, forlystelsesparker, familie, venner og meget andet.