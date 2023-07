Højresvingsulykke i Aarhus endte uden alvorlig skade

Fredag 21. juli 2023 kl: 15:51

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen En 61-årig mandlig lastbilchauffør skulle dreje til højre ad Åby Ringvej og påkørte en 71-årig kvindelig cyklist, som skulle lige over krydset til Rymarken.Østjyllands Politi oplyser, at den 71-årige kvinde blev kørt på hospitalet til kontrol, men at hun ikke umiddelbart var kommet alvorligt til skade.