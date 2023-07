Bilister bliver stadig foreviget i skiltede fartkontroller

Lørdag 22. juli 2023 kl: 01:00

Vildsundsvej 6,3 kilometermærket, Nykøbing Mors: 17.881 Gaabensvej, Nykøbing Falster: 11.612 Vildsundsvej 6,7 kilometermærket, Nykøbing Mors: 7.845 Aalborgvej, Aabybro: 5.617 Bogensevej, Odense: 5.383

(Kilde: Gjensidige og Rigspolitiet)

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Nye nye tal fra Rigspolitiet, som forsikringsselskabet Gjensidige har analyseret, viser, at Staten - og der med det danske samfund - har siden 2021 har fået 111.182.200 kroner ind på den automatiske fartkontrol, der blev opsat på udvalgte vejstrækninger.Men selvom stærekasserne, som kasserne med den automatiske fartkontrol er blevet navngivet, har indbragt mange millioner kroner i statskassen, så er stærekasserne succesfulde. For antallet af bilister, der er blevet foreviget af stærekassernes kameraer, er faldet markant i samme periode.Hvor der i 2021 var 42.085 sager om hastighedsoverskridelser ved landets 20 stærekasser, faldt det tal til 25.753 sidste år.Udviklingen lader til at fortsætte i år, hvor der i årets første fire måneder er blev oprettet 3.926 sager i forbindelse med stærekasser.Henrik Sagild, der er direktør for skade i Gjensidige, kalder udviklingen for enormt positiv og peger på, at stærekasserne har haft en positiv indvirkning på trafiksikkerheden.- De strækninger, hvor der er opsat stærekasser, blev særligt udvalgt, fordi der både blev kørt for stærkt og skete for mange ulykker. Og når vi ser så stort et fald i sager om hastighedsoverskridelser på samtlige strækninger, så er det et tydeligt tegn på, at indsatsen virker, og det er i sig selv meget positivt, siger han.Men på trods af succesen med at få nedbragt hastigheden på strækningerne med stærekasser, så håber Henrik Sagild, at de samtidig er med til at give bilister en øget bevidsthed om konsekvenserne ved at køre for stærkt.- Højere fart giver større risiko for ulykker, og derfor er for høj fart også skyld i alt for mange ulykker hvert år. Derfor er det mit håb, at bevidstheden om ikke at blive blitzet i en stærekasse også giver en mere generel forståelse for vigtigheden af at overholde fartgrænserne på strækninger uden permanent fartkontrol, siger han.De fem stærekasser med flest sager siden 2021: