Færgerute satte rekord med en halv procent

Torsdag 20. juli 2023 kl: 21:01

Af: Redaktionen - Vi arbejder hele tiden på at udvikle vores trafik og gøre færgerne relevante for de rejsende. Så selv om det er små tal, er det godt at se, når anstrengelserne bærer frugt, siger Molslinjens kommercielle direktør, Jesper Skovgaard.Langelandslinjen er en af Molslinjen's mange indenrigsfærgeruter.Hele sidste år i 2022 rejste 558.494 passagerer frem og tilbage på Langelandslinjens færger.