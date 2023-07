Elektrisk varebil trak det tunge læs ind på liste med rekorder

Fredag 21. juli 2023 kl: 04:00

Af: Redaktionen Iveco fremhæver, at præstationen overgår rekorder sat af elbiler med firehjulstræk, og at det er en bedrift set i lyset af, at der er tale om en eDaily med en baghjulstrukne drivlinje med en el-motor med et drejningsmoment på 400 Nm og en ydelse på 190 hk.Selve rekorden blev sat ved at koble eDaily'en foran en Iveco X-Way Strator-lastbil med en stor gravemaskine på 50 ton på ladet plus yderligere 7 ton ballast. Til den første lastvogn blev der så koblet en fuldt lastet Iveco X-Way 8x4-lastbil med tip, som så havde en terrængående lufthavnsbrandbil at trækkes med.Under rekordforsøget - som endte med en rekord - var eDailyen sat i "hi-power", som alle eDAILY er udstyret med som standard Med hi-power-indstillingen bliver der frigjort flere kræfter.- Iveco eDaily har skrevet historie med denne imponerende rekord, hvilket skaber yderligere bevis for dens styrke, holdbarhed og enestående evner. Vi er stolte af denne præstation, da den demonstrerer eDaily's evne til at flytte grænserne, overgå traditionelle elbiler og gøre det muligt for kunderne at forfølge energiomstillingen uden at måtte gå på kompromis, siger Jeppe Heidemann, der er Sales Manager for Iveco Daily hos Iveco Danmark A/S.