Dansk-baseret transportkoncern udvider i Holland

Tirsdag 18. juli 2023 kl: 15:34

Om Estron Group:

Estron Group transporterer varer i trailere på vej og med færge mellem hovedsageligt Storbritannien og Tyskland, Benelux og Polen. Både hele trailer-læs (FTL) og del-læs (LTL) transporteres med afsæt i en leaset flåde op omkring 300 trailere. Kørslen udføres af underleverandører.

Estron Group's lager-, crossdocking- og logistikløsningerne tager udgangspunkt i en 58.000 kvadratmeter stor lejet lagerbygning på havnen i Rotterdams

Estron Group har 130 ansatte

Omsætningen i 2022 var på 375 millioner kroner

Af: Redaktionen - Købet af Estron Group udvider og forbedrer vores vej- og færgetransportnetværk, der forbinder det europæiske kontinent og Storbritannien. Vores lager- og logistikløsninger til især vores hollandske kunder styrkes også væsentligt, siger Niklas Andersson, der er Executive Vice President og Head of Logistics Division.Med købet af Estron Group får DFDS tilført yderligere vejtransportkapacitet til de eksisterende transporter af hele trailer-læs til og fra Storbritannien, der kombinerer vej- og færgetransport. Derudover supplerer Estron Group's løsninger for del-læs og lagervirksomhed de eksisterende lignende aktiviteter baseret i Wijchen i Holland.DFDS peger på, at købet styrker koncernens udbud af kundeløsninger, og at det skaber både kommercielle og operationelle synergier.Købet, der forventes afsluttet i tredie kvartal 2023, er ifølge DFDS ikke betinget af myndighedsgodkendelse.DFDS oplyser videre, at købsprisen svarer til en virksomhedsværdi/EBITDA-multipel på omkring seks gange eksklusive synergier.