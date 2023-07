Chauffør måtte trækkes med en gammel trækker

Onsdag 19. juli 2023 kl: 15:05

Brændstoføkonomi i front

Lars kører primært dagligvarer for REMA1000, men han kører også stykgods ind imellem. De 460 hk er rigeligt til dagligvarer, og han er rigtig godt tilfreds med trækkraften i den nye Super-motor, selv om det er den næst-mindste i Scania's Super-program. Samtidig er han og vognmanden også meget imponerede af brændstoføkonomien, som i en periode har været den bedste i hele firmaet lastbilflåde.





- Jeg kører stabilt over fire kilometer pr. liter - både med dagligvarer og stykgods. Selvfølgelig ville jeg gerne have haft en V8’er, men til min kørsel ville det være at skyde gråspurve med kanoner, siger Lars Jensen.





Om den nye Scania R 460 B4x2 NB:

Specifikation: 13-liters, 6-cylindret rækkemotor på 460 hk med et maksimalt drejningsmoment på 2.500 Nm

14-trins gearkasse med fuldautomatisk Opticruise gearskiftesystem

Bagaksel med mekanisk differentiale-spærre og 2,71:1 i udveksling

CR20-førerhus med højt tag

Chassisramme med fabriksmonteret Jost drejeskammel

650 liter brændstoftank i venstre side

124-liters AdBlue-tank i højre side

Fuld alu-dørk og galge

Rep.- og vedligeholdelsesaftale: Drivline+ (10 år/max. 1.200.000 km)

Mosegaards Autolakering i Bramming har taget sig af lakeringen, mens BJ Autopolstring i Padborg har taget sig af den indvendige polstring





Bilen er solgt af Lars Pedersen hos Stiholt i Thisted, der også har stået for klargøringen.



Af: Redaktionen - Jeg har kørt lastbil i 30 år - heraf de seneste to et halvt år for N.C.C. Jeg startede i en tre-akslet R 520, fordi det var den eneste ledige bil i firmaet. Så fik jeg en 10 år gammel Volvo FH i en periode, mens jeg ventede på at få bygget den nye R 460’er op, siger Lars Jensen, der også går under kælenavnet Bamse.- Det er den allerførste fabriksnye lastbil, jeg selv har været med til at opbygge i min karriere. Jeg har fået den præcis, som jeg vil have den, for N.C.C. tager altid chaufførerne med på råd. Det er rigtig dejligt at have indflydelse, lyder det fra Lars Jensen.Han har som nævnt kørt lastbil i 30 år. Hans ældste søn på nu 20 år begyndte at køre lastbil som 18-årig, og nu er hans to yngre tvillingesønner på 18 år begyndt på chaufføruddannelsen, så de kan køre i storebrors og fars hjulspor.