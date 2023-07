Færgerederi indsætter ekstra færge mellem Gedser og Rostock

Tirsdag 18. juli 2023 kl: 17:57

Af: Redaktionen Scandlines tilpasser derfor driften denne sommer ved at indsætte en ekstra færge på ruten. Det betyder, at færgen »Kronprins Frederik«, der normalt sejler med lastbiler, hver lørdag sejler mellem Gedser og Rostock for at frigive plads på rutens hybridfærger, »Berlin« og »Copenhagen«.Mandag-fredag sejler fragtfærgen på ruten Rødby-Puttgarden.- Antallet af forudbestilte billetter indtil videre tyder på en god udvikling for rejsetrafikken i højsæsonen 2023, siger administrerende direktør i Scandlines Deutschland GmbH Heiko Kähler.Administrerende direktør i Rostock Port GmbH, Gernot Tesch, glæder sig over udviklingen:- Jo højere frekvens og kapacitet, jo mere attraktiv er Rostock som destination. Det at øge frekvensen er den helt rigtige måde til at klare sig godt i konkurrence med andre trafikkorridorer. Også i fremtiden vil en meget effektiv færgeforbindelse mellem Gedser og Rostock være den korteste og billigste vej mellem hovedstæderne København og Berlin, siger han.