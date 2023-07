Flere skal tage bussen til byens arrangementer

PILOTFORSØG:

Tirsdag 18. juli 2023 kl: 11:12

Af: Redaktionen Siden 9. juni har koncertgængere kunne springe på en bus cirka hvert 10. minut fra Klostertorv ud mod Tivoli Friheden i Kongelunden i Aarhus og retur efter koncerten til udvalgte koncerter.Tiltaget er et pilotforsøg, der fortsætter med ekstrabusser til de resterende ’Fed Fredag’ koncerter i 2023. Midttrafik har sat pilotforsøget i gang på vegne af Aarhus Kommune.- Kongelunden er i dag udfordret med trængsel og parkering, når der er store arrangementer. Derfor forsøger vi at øge busbetjeningen i forbindelse med nogle af arrangementerne, siger afdelingsleder i Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Peter Ryberg Neess, og fortsætter:- Formålet med forsøget er at undersøge, om vi kan få flere til at tage bussen til og fra arrangementerne. Vi evaluerer forsøget i efteråret, men de tal, vi allerede har, viser, at de ekstra busser bliver brugt flittigt af de besøgendeMidttrafik arbejder i forvejen på at tiltrække flere kunder i busser og letbane, når der er koncerter eller andre arrangementer. Anne Bach, der er specialkonsulent i Rådgivning og mobilitet hos Midttrafik hilser pilotforsøget velkomment.- Koncerter og forlystelser er lig med parkeringskaos, alkohol og mange mennesker, der skal afsted på samme tid. Her har vores busser og letbanen en fordel i forhold til bilen. Det skal vi udnytte. Med de indsatte ekstrabusser mod Kongelunden gør vi bustilbuddet mere fleksibelt og turen mere behagelig, fordi kunderne spreder sig over flere afgange. Vi håber selvfølgelig, at kunderne får så gode oplevelser, at de også tager bussen en anden gang, siger hun.Det er Midttrafiks erfaring fra blandt andet Grøn Koncert og Smukfest, at en særlig indsats med ekstra kørsel eller særlige billetter til store arrangementer bliver godt modtaget hos kunderne. Kørsel til arrangementer er en vigtig brik i Midttrafiks arbejde for at gøre kollektiv trafik top-of-mind i de situationer, hvor kollektiv trafik har en fordel i forhold til bilen.Pilotforsøget med ekstrabusser til ’Fed Fredag’ har indtil videre vist så positive takter, at forsøget er udvidet med ekstrakørsel til udvalgte AGF- kampe. Alle tiltag bliver evalueret til efteråret.