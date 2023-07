- EU-forslaget er uambitiøst og ser stort på let klimaløsning

TRANSPORTORGANISATION OM EU-FORSLAG OM LÆNGERE OG TUNGERE LASTBILER:

Tirsdag 18. juli 2023 kl: 15:41

Af: Redaktionen EU-Kommissionen's forslag vil åbne for grænseoverskridende transport med modulvogntog, hvis det pågældende land accepterer brugen af modulvogntog på maksimalt 44 ton totalvægt.

Hos ITD peger administrerende direktør Stefan K. Schou på, at selvom det er glædeligt, at modulvogntog med forslaget vil kunne krydse landegrænser, bliver potentialet for de længere vogntog ikke udnyttet.





- Det er afgørende for vores vognmænd, at de får mulighed for at køre med længere og tungere lastbiler både i national kørsel og på tværs af grænserne i EU, for det er langt mere energieffektivt at transportere større mængder ad gangen. Vi ved, at man kan spare helt op til 35 procent brændstof, hvis man kører med de største lastbiler, siger Stefan K. Schou.







Ifølge EU-Kommissionens forslag vil det dog være muligt at køre med 60 tons totalvægt til nabolande, der har de samme vægtgrænser. For danske vognmænd vil det betyde, at man vil kunne køre med 60 tons til Sverige og herefter til Finland, mens det fortsat kun vil være muligt at køre med 40 tons til Tyskland.







- I lovforslaget konkluderer EU-Kommissionen selv, at der kun er gode erfaringer med modulvogntog. Derfor er det virkelig skuffende, at det faktisk bare er status quo i forhold til, hvordan vi i Danmark har kørt gennem de sidste mange år, fordi vi har en bilateral aftale med Sverige, siger Stefan K. Schou, der ærgrer sig over, at den eneste øgning i vægt, der lægges op til i forslaget, er fire tons, der dog primært er for at kompensere for vægten på el-lastbilers batteri.





ITD havde håbet, at EU-Kommissionen ville være mere ambitiøs med forslag, da øget totalvægt er en effektiv måde at reducere CO2-udslippet fra den tunge transport på.





- Hvis vognmændene skal kunne reducere deres CO2-emissioner frem mod 2030, så er der ikke mange muligheder for lastbiler over 40 tons, der kører lange ture, for de kan endnu ikke overgå til el, siger Stefan K. Schou og tilføjer:





- Større lastbiler er en lavthængende frugt, og det bør EU og medlemslandene simpelthen udnytte i langt højere grad, end de lægger op til i forslaget. Det er en fuldstændig gennemtestet løsning, der ovenikøbet også kan afhjælpe på problemer med trængsel på vejene og chaufførmangel uden at det går på kompromis med sikkerheden.









