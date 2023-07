Havn på toppen redegør for sin bæredygtighed

Mandag 17. juli 2023 kl: 11:02

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Bæredygtighed betyder for Skagen Havn, at der balanceres mellem tre delområder; økonomi, miljø og social bæredygtighed. Med disse tre mål i mente, kan Skagen Havn løbende observere, om de indsatser havnen udfører, er med til at reducere Skagen Havns klimaaftrykI 2022 har Skagen Havn udvalgt to initiativer, som begge har bevirket yderligere reduktion af CO2-udledning. Fisketerminalen har fået klimavenligt tagpap på - det er næsten magi når solen, vinden og regnen omdanner NOx-partikler til uskadelig nitrat.Salget af landstrøm til pelagtiske fiskefartøjer steg markant i 2022, hvor en kombination af bæredygtigt alternativ til generator drift, samt attraktive priser for skibsejerne, var årsagerne til stigningen.Interesserede kan læse redegørelsen