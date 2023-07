Energiselskab vil etablere flere ladestandere til lastbiler

Mandag 17. juli 2023 kl: 01:00

Flere ladestandere er på vej

Af: Redaktionen Tilbage i marts 2023 introducerede Uno-X Mobility Danmark A/S landets første offentlige ladestander til lastbiler i Nyborg.Valget af placeringen af de to nye ladestandere til lastbiler er baseret på ønsker fra REMA 1000 og transportkoncernen DFDS.- Vi er meget tilfredse med tilføjelsen af flere ladestandere til lastbiler. Ambitionen er at være med til at binde Danmark sammen på tung trafik. Vi startede derfor i Nyborg, og nu sætter vi så den første nål i kortet i Jylland, siger Michael B. Hansen, der er markedsdirektør i Uno-X Mobility Danmark A/S.Uno-X Truck vil løbende investere i elektrificeringen af den tunge trafik, så chauffører og vognmænd kan fragte varer rundt i Danmark med el-lastbiler. Foruden de to anlæg i Nyborg og Horsens er selskabet klar til at etablere flere el-ladestandere i takt med, at flere kunder efterspørger dem.- For os handler det om at komme i gang og hjælpe vores kunder med at holde hjulene kørende og fragte varer rundt i Danmark uagtet, om det er el-lastbiler eller diesellastbiler, siger Michael B. Hansen og fortsætter:- Vores mission er at udvikle og fremme løsninger for bæredygtig mobilitet. Derfor investerer vi i elektrificeringen af den tunge trafik og er stolte over at kunne bidrage til at forme fremtiden for transport i Danmark. Etableringen af flere ladestandere er endnu et skridt på vejen.Michael B. Hansen fremhæver, at der er flere ladestandere på vej via input fra transportfirmaer, som ønsker ladestandere nær dem. Selve anlægget i Horsens er dedikeret til lastbiler, så der er ikke personbiler på anlægget. Truckanlægget har den rette beliggenhed med gode tilkørselsforhold, da tung trafik stiller særlige krav til anlæggets struktur.