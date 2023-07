Vognmand til det tunge har tage to nye tre- og fire-akslede lastbiler i brug

Torsdag 13. juli 2023 kl: 03:21

Af: Redaktionen Den første var en tre-akslet Volvo FH540 6x4-trækker udstyret med blandt andet Volvo Dynamisk Styring, tandemakselløft, krybegear, hjørnekamera og Work remote.Den anden var en fire-akslet FH540 8x4 tridem-forvogn opbygget som krogbil og udstyret med blandt andet Volvo Dynamisk Styring, krybegear, hjørnekamera samt Work Remote.Rørby Johansen A/S har selv stået for opbygningen af bilerne hos KLC i Kolding. Lakering er udført af Laugesens Autolakeri i Ringsted.Peter Hansen, Volvo Truck Center Ringsted, har stået for salg og levering af de to entreprenørbiler.Begge de nye Volvo FH'ere skal bruges til entreprenørkørsel på Sjælland.