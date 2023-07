Trafikstyrelsen har sendt forslag til lov om ændring af Postloven i høring

Mandag 10. juli 2023 kl: 16:00

Befordringspligten ophæves for pakker og breve med videre. Det overlades dermed som udgangspunkt til markedet at levere landsdækkende postbetjening af pakker og breve, dagblade, magasinpost med videre

Varetagelsen af betjening af ø-samfund, blindepost og udlandspost vil blive sendt i udbud, således at postvirksomhederne kan byde på at varetage opgaverne

Der etableres et ”sikkerhedsnet”, hvis markedet ikke leverer, da Staten er forpligtet til at sikre landsdækkende posttjenester til borgere og virksomheder. Trafikstyrelsen vil med jævne mellemrum gennemføre undersøgelser af markedet med henblik på at vurdere, om markedet fortsat leverer landsdækkende posttjenester til ensartede priser uanset geografisk placering

Den såkaldte 50-meter regel i landzone bortfalder. Brevkasser vil på landet skulle opsættes ved indkørslen fra offentlig vej eller privat fællesvej. I fritidshusområder vil reglen om omdeling til det enkelte fritidshus i områder udstykket før 1973 bortfalde. I stedet skal der etableres centralt placerede brevkasseanlæg, hvilket svarer til de regler, der gennem mange år har været gældende for fritidshusområder udstykket efter 1973

Af: Redaktionen Forslaget om at ændre postloven er en udmøntning af den politiske aftale om den fremtidige indretning af postsektoren, der blev indgået tirsdag 27. juni.Forslaget om at ændre postloven indeholder følgende væsentlige ændringer:For fremtiden inddeles tilladelser til erhvervsmæssig postbefordring i:Virksomheder med landsdækkende postbefordring skal udbyde et standardprodukt til ensartede priser til hele landet inden for de tjenester, de udbyder.Der er høringsfrist torsdag 17. august 2023.Interesserede kan se forslaget, der er sendt til høring via Høringsportalen,