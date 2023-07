Indbyggere i norsk havnekommune kan køre gratis med busser og tog

Mandag 10. juli 2023 kl: 13:16

Af: Redaktionen Muligheden for at køre gratis med bus og tog gælder for indbyggere i Stavanger og i takstområdet Nord-Jæren.









Grundlæggende er det ikke gratis at køre med busser og tog i kommune, men det er kommunen, der betaler for billitterne. Derfor skal man som borger i kommune registrere sig og købe en bilet, som man så får uden at betale for den direkte.









Stavanger Kommune betaler så operatøren for de bilietter, som kommunens borgere har fået.









Hvor længe ordningen varer, bliver bestemt senere. Bystyret i Stavanger har afsat 200 millioner norske kroner til ordningen.





