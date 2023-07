Fossilfri transport og god debat er temaet på oktober-messe i København

Mandag 10. juli 2023 kl: 15:23

at man på messen skal kunne se køretøjerne og de tekniske løsninger i virkeligheden

at politikerne, virksomhederne, den offentlige sektor, forskerne og ikke mindst brugerne; chaufførerne, speditørerne, vognmændene kan møde hinanden

at man på messen kan italesætte, debattere og forstå og på den måde forandre

at man kan prøvekøre alt fra elektriske cargocykler til langturslastbiler

Af: Redaktionen I dagene 26. – 27. oktober er der mulighed for at besøge eComExpo-messen i Bella Center, hvor den tunge transport repræsenteret. Messen blev afholdt for første gang i april 2022 i Stockholm med fokus på kortrækkende el-lastbiler-, el-varebiler, el-ladcykler og ladeselskaber. I år er der danmarkspremiere og paletten er udvidet til også at omhandle den tunge langdistancetransport og transport på brint og biobrændstoffer.- Scania kender alvoren af klimaets tilstand, og vi ønsker at gå forrest for at nå målene sat i Paris-aftalen om, at transportbranchen skal være fossilfri inden 2050. Det er ambitiøse mål, men vi tror på det. Derfor er det vigtigt for os at være med på en messe som eComExpo, hvor mange grene af branchen er samlet, og hvor vi kan blive klogere på hinanden og på udviklingen inden for fossilfri transport, siger Jannie Christiansen, Marketing- og kommunikationschef i Scania Danmark.96 procent af det CO2-udslip, som Scania kan noteres for, kommer fra de producerede lastbiler, når de er i drift. Det er derfor ikke kun emissioner fra Scania's direkte produktion og aktiviteter, der er omfattet af målene, men også kunders køretøjer efter, de er sat i drift.Dagene i Bella Center er et miks af fagmesse og konference og er åben for alle. Messen er særligt henvendt til dem, der arbejder med udbud og indkøb af køretøjer til gods- og persontransport, med transport og logistikløsninger, arbejder med transportpolitik eller forsker eller studerer inden for felterne transport og miljøteknik blandt meget andet.Messen ComExpo har fire ben at stå på:Scania har en stand på messen, hvor der er mulighed for at få en snak om og blive klogere på de fossilfri løsninger, den svenske lastbilproducent tilbyder - blandt andet el-lastbiler og gas-lastbiler til distribution og renovation og den el-langturstrækker, der lanceres senere på året med en batterikapacitet på 624 kWh og en rækkevidde på 320 kilometer ved 40 tons totalvægt.Samtidig står Sacnia-medarbejdere klar med oplæg og debat på scenen under messen, ligesom de gladeligt tager snakken om udfordringerne og løsningerne i skiftet mod en bæredygtig transportbranche set med deres briller. Det gælder også de spørgsmål, der måtte være, når det kommer til Scania's rolle generelt i den grønne omstilling.