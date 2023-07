Sodpartikler fra skibe truer indlandsisen

Mandag 10. juli 2023 kl: 18:48

Af: Redaktionen Administrerende direktør i Green Instruments, Morten Brandborg. (Foto: Green Instruments)Green Instruments peger på, at udledninger af black carbon er den næststørste kilde til global opvarmning indenfor skibsfarten, og netop udledningerne af de skadelige sodpartikler var på dagsordenen, da IMO´s komite for miljøbeskyttelse holdt møde fra mandag 3. til fredag 7. juli. Den danske virksomhed Green Instruments, der blandt andet er specialist i emissionskontrol af vand, gas og partikler samt miljøovervågning på skibe, har gennem mange år samarbejdet med rederier i hele verden og mærker en stigende interesse for at finde løsninger på klimaproblemerne.

Black carbon er en betegnelse for små, sorte sodpartikler, der kan absorbere store mængder varme og sollys. Særligt i arktiske områder er sodpartiklerne skadelige, fordi partiklerne lægger sig som en hinde på isen og får den til at smelte endnu hurtigere. Derfor vælger flere og flere rederier at investere i avanceret måleudstyr til skibene, så rederierne kan måle og overvåge udledningen af skadelige partikler. Udstyret gør det dermed også lettere for rederierne at overholde lovgivningen på området.







- Alle er enige om, at vi skal dæmme op for klimaforandringerne, og det er katastrofalt, at indlandsisen smelter. En betydelig reduktion af udledningen af sodpartikler vil få stor betydning, og vi har allerede udviklet udstyr, der kan måle udledningerne af sodpartiklerne fra skibe. Vi medvirker naturligvis gerne til, at det bliver installeret på skibene, og vi mærker en stigende interesse fra rederierne, som også gerne vil gøre en indsats for at beskytte miljøet og klimaet, siger administrerende direktør Morten Brandborg fra Green Instruments.







Flere undersøgelser har dokumenteret sodpartiklernes skadelige indvirkning, og IMO har anerkendt, at black carbon er den næststørste kilde til den global opvarmning indenfor skibsfarten og forårsager op til 20 procent af skibsfartens klimapåvirkning. Den problemstilling optager også skibsredere, som gerne vil drøfte miljøtiltag.







- For nogle få uger siden afholdt vi en Green Day med en række skibsredere i Grækenland, hvor det var tydeligt, at der er et betydeligt styrket engagement i at beskytte miljøet. Det står højt på listen, og alle har en forståelse for, at problemerne med sodpartikler og andre former for forurening skal løses, siger Morten Brandborg.







Fokus på skibes energiforbrug

Green Instruments deltog, da IMO´s Marine Environment Protection Committee (MEPC) drøftede klima- og miljøtiltag i London. Udover black carbon talte deltagerne blandt andet om andre former for forurening fra skibe, anvendelsen af kemikalier og indholdet i skibenes ballastvand.







Morten Brandborg understreger, at der allerede er indført regulering af den internationale skibsfart, men der er flere tiltag på vej.







I de kommende år vil der især være fokus på skibenes energiforbrug, da de vil blive tildelt en såkaldt CII-rating (Carbon Intensity Indicator) og inddelt i forskellige energiklasser fra juni 2024. Disse regler trådte i kraft 1. januar 2023, og der vil løbende blive indsamlet data for at kunne tildele skibene deres første rating i 2024. Det betyder, at der skal holdes øje med deres udledning af CO2, og her peger Morten Brandborg på, at Green Instruments' udstyr kan spille en afgørende rolle, da virksomheden har udviklet produkter, der kan måle skibenes udledninger meget præcist.







- Forbrugerne er trætte af tomme løfter og grønne markedsføringsstrategier. De kræver nu grønne data, der kan validere og sikre, at de træffer de rigtige valg. I en meget nær fremtid, måske endda allerede i dag, vil grønne data være en kæmpe konkurrencefordel. Det er i denne sammenhæng, at CII-ratingen kommer ind i billedet. Ved at udnytte CII-ratingen kan rederier forbedre deres konkurrenceevne og markedsføre sig selv som ansvarlige og bæredygtige Skibe med de bedste miljøresultater kan dokumentere deres påstande ved hjælp af det tilgængelige måleudstyr på markedet, siger Morten Brandborg og fortsætter:













Om Green Instruments:

Green Instruments er specialiseret i teknologi til emissionskontrol, vand- og gasovervågning, faredetektion og energioptimering med henblik på at sikre en mere bæredygtig og sikker skibsdrift. Green Instruments er en solid global forretning med omfattende erfaring i overvågning og analyse, og virksomhedens produkter kan desuden benyttes i industrien. Green Instruments A/S blev grundlagt i 1999 og har hovedkvarter samt produktion i Brønderslev - Danmark, samt yderligere kontorer i USA og Singapore.

- Ved at anvende dette måleudstyr har rederierne mulighed for at demonstrere deres ansvarlige og bæredygtige praksis på en gennemsigtig måde. Med et stigende pres fra forbrugerne, der kræver, at varer bliver transporteret på en ansvarlig måde, får rederierne et stærkt incitament til at reducere deres udledninger. Således kan brugen af CII-ratingen give rederierne en konkurrencemæssig fordel, da de kan differentiere sig selv som førende inden for miljøvenlig søtransport.

