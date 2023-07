EU-Kommissionen arbejder på et udspil om nye fælles regler for lastbilers vægt og størrelse

Lørdag 8. juli 2023 kl: 10:00

Modulvogntog på EU-vejnet vil indvirke på transporteffektiviteten

Af: Redaktionen Forslaget fra EU-Kommissionen forventes - efter en lille forsinkelse - at blive fremsat tirsdag i næste uge.For ud for udspillet har DTL en forventning om, at der generelt bliver åbnet for længere og tungere køretøjer internt i fællesskabet, og ønsket er samtidig at fastholde de nuværende særlige regler i Norden.DTL mener, at udspillet får stor betydning for, om de nordiske lande kan bevare både nationale og grænseoverskridende vægtgrænser.- Vi har i de nordiske lande en bred tradition for at udnytte køretøjernes tekniske muligheder maksimalt og dermed tilgodese både effektivitet og klimahensyn. Det skulle vi gerne bevare, og det er helt afgørende for den grønne omstilling, at de tunge køretøjer kan have mere på ladet pr. tur, siger DTL’s administrerende direktør Erik Østergaard.Han peger på, at der i øjeblikket cirkulerer mange formodninger om, hvad forslaget kommer til at indeholde.- Men jeg vil lige nu nøjes med at slå fast, at de nationale muligheder bør fortsætte, så Danmark for eksempel kan vedblive med at køre med 56 ton på syv-akslede vogntog og 60 ton på modulvogntog med otte aksler, siger Erik Østergaard og fortsætter:- Og det er helt afgørende, at disse vogntog kan køre over grænsen til nabolande uden begrænsninger fra EU-reglerne, hvis landene i øvrigt er enige om det. Fleksibilitet fra EU’s side vil tilmed have betydning for de muligheder, den danske regering vil kunne give i form af en yderligere forhøjelse af totalvægtsgrænsen for de forskellige vogntogstyper.Et af ønskerne fra DTL til nye, fælles EU-regler for køretøjer vil være muligheden for at benytte modulvogntog på hele det Transeuropæiske Transportnetværk (TEN-T).- Det vil have en enorm positiv indvirkning på transporteffektiviteten i europæisk international vejtransport. Det vil nemlig reducere energiforbruget og CO2-emissioner, vejslid, trafiktæthed, chaufførmangel og forbedre trafiksikkerheden, vurderer Erik Østergaard.Af andre ønsker peger Erik Østergaard på forøgelse af standardlængden på vogntog, der i dag er 18,75 og gensidig anerkendelse af tilladelser udstedt til særtransporter i et EU-medlemsland.- For særtransportørerne vil en mere koordineret praksis betyde store lettelser, hvis der i samme land kunne ansøges om transporttilladelser gældende i andre EU-lande, påpeger Erik Østergaard.Forslagets behandling i EU vil blive fulgt tæt af Nordic Logistics Association, der repræsenterer DTL og andre nordiske vognmandsorganisationer.