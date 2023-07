Rabat er godt - blød rabat er noget skidt

Fredag 7. juli 2023 kl: 11:32

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Lastbilen blev ført af en 24-årig mandlig chauffør, som kom for langt ud i siden af vejen, hvor hjulene i højre side fik fat i den bløde rabat, hvorved han mistede kontrollen over lastbilen, der endte med at vælte om på siden.Chaufføren kom ifølge Østjyllands Politi ikke noget til. Der gik nogle timer, inden lastbilen kunne rejses, og vejen var derfor helt eller delvist spærret imens.