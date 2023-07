Polsk trailerproducent vil ind på det skandinaviske marked

Torsdag 6. juli 2023 kl: 01:00

Af: Redaktionen

Wielton S.A. er en integreret og stor del af Wielton Group, som er en af de tre største producenter af sættevogne i Europa. Koncernen bygger sin position på multibrand-basis og udvider systematisk sin brandportefølje. Wielton S.A. har eksisteret i 27 år og har fem produktionscentre - i Polen, Frankrig, Storbritannien, Tyskland og Spanien. Der til kommer en samlefabrik i Italien.









Den polsk virksomhed planlægger at udvide sit produktprogram med kundetilpassede sættevogne i takt med, at virksomheden får fat i det skandinaviske marked.









Wielton S.A. har også telematik-løsninger fra Aberg Connect-serien på programmet, og Aberg Service, der garanterer en omfattende eftersalgsservice. Wielton S.A., der er klar over udfordringerne ved at gå ind på et nyt marked, er klar til at tilpasse sig for bedst muligt at imødekomme kundernes forventninger.









- Vi er stolte over Wieltons vækst og er meget tilfredse med ekspansionen til de skandinaviske markeder. Dette tiltag giver os muligheden for at nå nye kunder og præsentere dem for innovative løsninger, som vores konkurrenter ikke har tilbudt hidtil, siger Jacek Stokowski, der er eksportdirektør i Wielton S.A. og nævner eksempelvis docking af en gaffeltruck i en gardintrailer.









- Ved at udvide vores forretningsområde følger vi i fodsporene på de andre virksomheder, der udgør Wielton-koncernen. Vi har allerede underskrevet vores første kontrakter i Danmark med virksomheder som TIP og PNO. Vi udvider vores relationer med disse virksomheder og lancerer nye projekter sammen, som snart vil resultere i flere kontrakter om salg af Wielton-mærkede sættevogne. I de kommende år ønsker vi at kopiere den succes Wielton har haft i de centraleuropæiske lande på andre markeder, siger Jacek Stokowski.









I forbindelse med sin entre på markederne i Skandinavien fremhæver Jacek Stokowski blandt andet Wielton S.A.’s lukkede bokstrailer Dry Master, gardintraileren Curtain Master, og containerchassiset Container Master - alle sættevogne er testet i Wielton Research and Development Center - som er et af de mest moderne af sin slags i Europa.









Wielton Group, som omfatter Wielton S.A., beskæftiger i øjeblikket omkring 3.400 mennesker. Produkter til de skandinaviske markeder produceres i Wieluń i Polen.

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.