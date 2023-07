Bilist kørte vejarbejder ned med vilje

Torsdag 6. juli 2023 kl: 20:59

Af: Redaktionen For Simon B. Seehausen var hændelsen det mest ekstreme, han endnu har prøvet i de to et halvt år, han har arbejdet som vejarbejder.- Efter en ophedet diskussion valgte en vred bilist simpelthen at køre min kollega ned, siger Simon B. Seehausen, der tilføjer, at kollegaen slap med livet i behold,- Som vejarbejder oplever man desværre dagligt mange tilfælde af voldsomt roadrage, og at bilisterne ignorerer skiltene og de foranstaltninger, der er stillet op for at beskytte os, når vi arbejder. Det er hård kost at føle sig i farezonen hver dag, man er på arbejde, og selv om vi efterhånden har prøvet lidt af hvert, så kan en oplevelse som den her ikke undgå at sætte sig på psyken, siger han videre.Den nævnte påkørsel fandt sted ved et vejarbejde på en mindre vej i Vejle. Efter diskussionen med vejarbejderen satte bilisten i gang og kørte direkte ind i Simon B. Seehausens kollega, så han røg op over motorhjelmen, op mod forruden og trimlede ned i højre side af bilen.Bilisten blev efterfølgende meldt til politiet