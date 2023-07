Fire-akslet entreprenørbil er kørt til Mors med 500 heste

Torsdag 6. juli 2023 kl: 18:00

Af: Redaktionen For godt tre år siden leverede Stiholt en entreprenørlastbil af den ekstra solide slags til vognmand Filtenborg i Nykøbing M. Det var en fire-akslet Scania R 500 XT 8x4 med navreduktion, stålfjedre, dobbelt chassisramme og andre hårdføre komponenter. Nu har Stiholt's lastbilsælger Lars Pedersen i Thisted endnu en gang solgt en lastbil til Filtenborg - og det blev en næsten tilsvarende Scania R 500 XT 8x4 NZML-entreprenørlastbil, hvor den eneste forskel på den første og anden er gearkassen. Hvor det på den første var en seks-trins Allison-automatgearkasse, er gearkassen på den nye en 14-trins gearkasse af den seneste gearkassegeneration hos den svenske lastbilproducent.Filtenborg råder over et halvt hundrede lastbiler til blandt andet renovations-, kran- og entreprenørkørsel med asfalt, sten, grus og jord. Den nye bil er specificeret til egentlig off-road dumperkørsel. Ud over den seks-cylindrede 13-liters rækkemotor på 500 hk og 14-trins gearkassen er den udstyret med tandembogie med navreduktion.Z’et i typebetegnelsen indikerer, at den også er udrustet med ”gammeldags” stålfjedre på alle aksler - 3x29 mm på forakslerne og 8x30 mm på tandembogien.Den nye fire-akslede Scania har en maksimal teknisk totalvægt på 46 ton. På landevej er den lovlige totalvægt begrænset til 32 ton.Bilen er desuden specificeret med ekstra kraftig XT-front med eksempelvis forstærket og fremskudt kofanger, beskyttelsesplade under fronten, ekstra kraftige forreste trækøjer med 40 tons kapacitet, beskyttelsesgitre foran forlygterne samt ekstra solide spejlhuse.Førerhuset, der er et mellemlangt med fladt tag, har komfortudstyr som Premium fører- og passagerstole, læderindtræk, Premium infotainment-system med 4x20 W musikanlæg og integreret navigation, termosideruder, regnsensor, integreret klimaanlæg med ekstra kabinevarmer. LED-for- og baglygter, bak- og læssekamera med mere.Den nye R 500 XT er opbygget med wirehejs hos Sawo i Sørup og kører for det meste med pendeltip.Bilen er malet hos PPilgaard Auto & Lakcenter i Hørdum.