Flere vælger maritime uddannelser

Torsdag 6. juli 2023 kl: 16:00

Af: Redaktionen De kommende studerende på landets videregående uddannelser har nu angivet deres ønsker. Og flere ønsker at studere på de maritime ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner i år end sidste år.Det totale antal ansøgere til de maritime ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner, som indgår i Uddannelses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­ets opgørelse, lander i år på 867. Det er otte procent flere end sidste år, hvor det totale antal var 804, og dermed også højere end den generelle fremgang i ansøgere på tværs af uddannelser, som i år lander på en fremgang på fem procent.- Vi er enormt glade for, at interessen for de maritime uddannelser er stigende. Vi har brug for alle de studerende, vi kan få, og der er så godt som jobgaranti efterfølgende, så vi er meget tilfredse med den pæne fremgang, siger Anne Panknin Kristensen, der er ud­dan­nel­ses­chef i Danske Rederier.Det endelige antal optagne studerende offentliggøres 28. juli, men i Danske Rederier mærker man en stigende interesse for de maritime erhverv blandt de unge.- Det er lidt tidligt at konkludere, hvad den øgede interesse skyldes, men vi har i Danske Rederier arbejdet meget målrettet med kampagner og prøvet at nå ud til de unge flere steder. Vi giver ’World Careers’-universet fornyet liv, vi har lavet mi­ni­do­ku­men­ta­ren ’Mod Strømmen’ med tre unge studerende fra branchen, og vi har søsat et nyt, attraktivt praktikforløb. Så det føles ekstra godt at se, at flere unge kigger vores vej, siger Anne Panknin Kristensen.De nye tal dækker over søgningen til: Fredericia Ma­skin­mester­sko­le, MARTEC - Maritime and Polytechnic University College, Ma­skin­mester­sko­len København, Svendborg International Maritime Academy, SIMAC og Aarhus Ma­skin­mester­sko­le.På Danske Rederiers egen uddannelse for shipping-trainees, Danish Shipping Education, vil der på det kommende hold med al sandsynlighed blive slået rekord.