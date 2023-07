Norsk lavprisflyselskab køber op på hjemmebanen

Torsdag 6. juli 2023 kl: 12:11

Af: Redaktionen Med købet vil Widerøe's regionale rutenetværk og Norwegians nationale og internationale ruter knyttes sammen, så kunderne kan rejse smidigt i begge netværk. Widerøe dækker over 40 små og mellemstore lufthavne over hele Norge samt flere større lufthavne i Europa. Norwegian flyver på over end 300 ruter til 114 destinationer i Norden og Europa.De to selskaber har kun i mindre grad overlappende ruter - af i alt 107 ruter i Norge (Widerøe 85 og Norwegian 22) er kun fem overlappende - så de to selskaber komplementerer dermed hinanden.Widerøe er Norges ældste luftfartskoncern med hovedkontor i Bodø og administrationskontor i Oslo. Selskabet har en flyflåde bestående af i underkanten af 50 fly og en markedsandel på norske indenrigsruter på omkring 20 procent mål på antal passagerer.- Widerøe har en snart 90 år lang historie, og vi er garant for et fungerende rutenetværk i Distrikts-Norge. Selvom vi har et solidt fodaftryk i Norge, er vi mindre i international sammenhæng. Et meget højt norsk afgiftsniveau kombineret med hård, international konkurrence gør det vanskeligt for et lille, regionalt flyselskab at klare sig uden en stærk partner. Vi er derfor meget glade for, at vi har fundet sammen med Norwegian, og at vi får en industriel ejer, som ønsker at udvikle selskaberne fremadrettet. Vi er overbeviste om, at denne løsning er det bedste for Widerøe, vores ansatte og ikke mindst for vores kunder, siger Stein Nilsen, der er koncernchef i Widerøe.- Aftalen vil sikre et endnu bedre rutetilbud til passagererne, tilrettelæggelse af en mere effektiv drift som igen lægger grundlaget for en stærk, norsk luftfartsindustri med norske arbejdspladser og ordentlige arbejdsvilkår. De to selskaber kan sammen med norske turismevirksomheder have større muligheder for at udvikle norsk turisme. Vi vil sørge for, at alle passagerer får en samlet løsning med blandt andet vores attraktive Norwegian Reward-loyalitetsprogram, siger Geir Karlsen, der er koncernchef i Norwegian.Begge selskaber vil fortsat have baser, hovedkontor og ansatte i Norge på samme måde som i dag med hver deres respektive arbejds- og overenskomstaftaler. Widerøe vil opretholde eksisterende aftaler med andre flyselskaber.







Norwegian oplyser, at den aftalte pris, som Norwegian skal betale for aktierne i Widerøe, er på 1.125 millioner norske kroner. Den endelige pris vil være afhængig af blandt andet justering for Widerøes lønsomhed i 2023.





Om Widerøe:

Widerøe er Norges ældste luftfartskoncern med over 3.500 medarbejdere. Koncernen består af datterselskaberne Widerøe’s Flyveselskab AS, Widerøe Ground Handling AS, Widerøe Technical Services AS, Widerøe Zero AS, Widerøe Property AS og Widerøe Asset AS

I Distrikts-Norge er Widerøes flyvninger af afgørende betydning for erhvervsliv, sundhedsvæsen, uddannelsesinstitutioner, turisme og kultur og fungerer som distrikternes offentlige transport

Widerøe Ground Handling leverer services på 42 lufthavne i Norge

Widerøe Technical Services er repræsenteret med tekniske baser og services på fem forskellige destinationer i Norge

Widerøe-koncernen ejes af WF Holding, hvor Flyco og Fjord1 har ejerandele på henholdsvis 66 og 34 procent

Om Norwegian:

Norwegian er et af Nordens største flyselskaber og et af Europas førende lavprisselskaber med omkring 4.500 ansatte

Selskabet tilbyder et omfattende rutenetværk mellem de nordiske lande og destinationer i Europa

Siden starten i 2002 har over 300 millioner passagerer fløjet med Norwegian

Norwegian har som mål at reducere sit CO2-udslip med 45 procent inden 2030. Derfor fornyer Norwegian flyflåden, fremmer bæredygtigt flybrændstof, reducerer og genvinder affald og bruger vejr- og vinddata for mere effektive flyvninger, som sparer brændstof

