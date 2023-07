Byggemarkedskæde kører elektrisk med kran

Torsdag 6. juli 2023 kl: 10:16

Af: Redaktionen Den nye fuldelektriske Volvo FE 6x2 Electric, der er et nul-emissionskøretøj - også kaldet ZEV (Zero Emission Vehicle) med to el-motorer, er forsynet med fire batteripakker, som samlet har en kapacitet på 376 kWh.Derudover er bilen en standard Volvo med ni tons foraksel med parabelfjedre og luftaffjedring på de bagerste aksler. Bilen er med Drive-pakke med intelligent fartpilot, aircon, luftaffjedrede sæder med mere.På fabrikken blev batteripakkerne rykket tilbage på chassiset, så der blev plads til, at kranen kunne være med faste støtteben frem for med støtteben, der skal svinges op hver gang, kranen ikke er i brug.Den nye batterielektriske lastbil er derudover leveret med Volvo's E-PTO (Elektrisk kraftudtag for direkte pumpemontering), der betyder, at man som på et ”normalt” kraftudtag monterer en hydraulikpumpe, og kranen kører via bilens driftsbatterier og bliver trukket af den hydrauliske pumpe.Bilen er opbygget med frontmonteret Palfinger-kran og tømmerlad hos Bilstrup Karosseri, hvorefter bilen er kørt til Volvo Truck Center i Aarhus for at blive klargjort af centerets opbyggerteam.Bilen er solgt og leveret af Jacob Bøje fra Volvo Truck Center Aarhus.