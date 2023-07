Den første elektriske - og hollandske - EcoCombi er kørt ud på vejene i Holland

Onsdag 5. juli 2023 kl: 12:28

Af: Redaktionen Vlot Logistics ønsker at køre frem, når det handler om innovation og brugen af nulemissionslastbiler. Virksomheden har i øjeblikket 10 elektrisk drevne lastbiler i sin vognpark - herunder den nye DAF CF Electric EcoCombi, som har en samlet længde på 25,25 meter.- Vi bruger dette vogntog til containertransport, siger Rokus Vlot, der er administrerende direktør og ejer af Vlot Logistics.- Med EcoCombi kan vi transportere tre 20 fods containere samtidig, hvilket er med til at begrænse antallet af ture. En win-win-situation for både klimaet og trafikken, siger han videre.Rokus Vlot forklarer, at elektrisk transport er fuldt integreret i forretningen, og at chaufførerne er blevet vant til at køre i de elektriske lastbiler.- Vi har justeret vores køreplaner, så de udnytter rækkevidden fra 200 til 250 kilometer optimalt og nøjagtigt ved, hvornår lastbilernes batterier oplades, siger Rokus VlotVlot Logistics har sin egen 300 kW jævnstrømsladestation i Rotterdam, der kan oplade DAF CF Electric's batteripakke op til 80 procent på en time. Det meste af strømmen kommer fra solpaneler, der er placeret på tagene af virksomhedens bygninger.- Det er den perfekte cirkel, siger Rokus Vlot.