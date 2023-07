Både pisk og gulerod udbedes

Tirsdag 4. juli 2023 kl: 18:30

Af: Niels Bak Henriksen - Det er fint med pisken. Vi har også brug for, at nogen sætter nogle gulerødder frem.





Sådan sluttede branchedirektør for DI transport Karsten Lauritzen sit oplæg på konferencen ”Hvilke tiltag og teknologier kræver det at nå nulemission i 2045?”, som organisationen havde samlet på Christiansborg sankt hans aftensdag.





Inden da havde han serveret et fad med 24 anbefalinger til gulerødder iblandet et par piske. Tilsammen danner de et oplæg til en national grøn mobilitetsstrategi, som et rådgiverpanel af topfolk fra dansk erhvervsliv har lavet.





- Nøglen er en strategi for, hvordan man gør det, og det har man ikke i dag - man har målet, sagde Karsten Lauritzen.





Baggrunden er, at transportbranchens andel af den danske CO2-udledning stiger. Fra 1990 og frem til 2035 vokser branchens andel af Danmarks samlede udledning fra 15 procent til omkring 35 procent. For mens resten af samfundet udleder stadig mindre CO2, så er udledningen fra biler, lastvogne, fly, tog og skibe indtil nu steget.





Der er ellers allerede vedtaget en række tiltag, som skal vende udviklingen. Men i 2045 vil sektoren stadig udlede 2,2 millioner ton CO2 årligt.





- Vi kommer langt, men vi kommer ikke i mål, og vi kommer heller ikke langt nok, hurtigt nok, sagde Karsten Lauriten.





Han måtte dog også medgive, at selv om alle anbefalinger blev fulgt, ville der stadig mangle 1,2 ton i 2045, hovedsagelig fra militæret og fra søfarten. Men en af pointerne med anbefalingerne er også, at man vil få nogle reduktioner meget hurtigere, så i perioden undervejs sparer man rigtig meget udledning.





- Man kan gøre meget mere, men så bliver det ekstremt dyrt, og så griber det også ind i det, det ikke må gribe ind i, nemlig mobiliteten, sagde han og blev indirekte bakket op af næstformand i Klimarådet Niels Buus Kristensen, der var blevet bedt om at vurdere forslagene.





- At the end of the day, hvis vi skal løse de udfordringer, der er på klimaområdet, så er det teknologisk udvikling, der skal drive værket, sagde han





Elbiler, elbiler, elbiler - og afgifterne på dem

De 24 anbefalinger er samlet i fire hovedindsatsområder. Det er opbakning til grønne køretøjer, hurtig indfasning af grønne drivmidler, mere effektiv godstransport og flere grønne muligheder i persontransporten.





Både oplæggene og diskussionen på konferencen kom især til at dreje sig om de to første. I sit indledende indlæg om de tekniske løsninger pegede administrerende direktør og partner i Boston Consulting Group, Esben Hegnsholt, på, at det store problem ligger hos vejtrafikken. Cirka 85 procent af transportbranchens CO2-udledning sker her.





- Cirka to tredjedele af problemet er personbiler. Der kender vi løsningen: elektriske biler. Der er ikke noget at rafle om. Det handler bare om at få det gjort hurtigere, sagde han. Men samtidig pegede han på, at det ikke sker af sig selv, for 10 procent af de biler, der sælges i dag er stadig på vejene i 2045. Og elbiler udgør stadig kun en mindre del af salget.





- Vi er nødt til at få skiftet basen, sagde han.





Og dermed var der åbnet for en diskussion af afgifter, som fyldte rigtig meget på konferencen. Et af rådgiverpanelets forslag er at fastholde den afgiftsrabat, der er på elektriske personbiler og elektriske varevogne.





Ude fra virkeligheden kunne direktøren for bilforhandlerfirmet Via Biler, Annemarie Rasmussen, berette at 20.000 kroner i prisforskel ofte kan afgøre, hvilken bil kunden vælger, og det samme kan de løbende bilafgifter.





- Vi er også som forhandlere blevet overrasket over, hvor prisfølsomt det er. Fjernes skattefordelen for elbiler, så kommer omstillingen til at bremse op, og det kommer til at tage meget længer tid, sagde hun.





Og så er det afgørende at både forhandlere og kunder ved, hvad der sker fremover. Lige nu ved forhandlerne ikke, hvilke biler, de skal bestille hjem, og kunderne ved ikke, hvad afgifterne bliver på deres nye bil i fremtiden.





- Det vigtige budskab er, at der er behov for nogle langsigtede og virkelig langsigtede strategier, og at man tør fastholde dem, sagde hun.





Staten kommer til at mangle pengene

Problemet er, at hvis elbilsalget først tager fart, så kommer der til at mangle rigtig mange afgiftskroner i statskassen.





- Og det er jo det, der er vanvittigt. Man tjener mange penge på at beskatte det sorte. Det gør det politisk meget svært at træffe de beslutninger, for man skal finde rigtig mange penge, sagde Karsten Lauritzen, der også er tidligere skatteminister, i sit indlæg.





Samtidig ses det tydeligt af balladen om kilometerafgiften, hvor upopulære nye skatter og afgifter er. Oplægget foreslår da også at udskyde afgift og i stedet hæve dieselafgiften og indføre roadpricing på alle køretøjer for at flytte rundt på trafikanterne.





- Der er en kæmpestor CO2-effekt af roadpricing, for man kan bruge det kollektive og vejen meget mere effektivt, sagde Karsten Lauritzen.





For dieselafgiften, så er problemet, at selv om den virker, så er en god del af effekten, at grænsehandlen blot skubber CO2-udledningen til Tyskland, pegede Niels Buus Kristensen på, som dog understregede, at han ser positivt på forslaget som et effektivt middel på kort sigt.





Til gengæld skød Karsten Lauritzen et forslag fra Søren Have fra den grønne tænketank Concito ned om blot at sætte afgifterne på de traditionelle biler op igen. Et forslag han fandt politisk urealistisk og fastholdt, at vejen frem er lavere afgifter på elbiler.





- Jeg har selv købt en. Dejlig følelse at køre rundt i en bil uden afgift, sagde han med et smil.





Ufærdig teknologi og manglende ladestandere

Men en ting er person- og varebiler. Noget andet er hele den tunge godstransport, og her er der endnu ikke attraktive elbiler på markedet. Men de er på vej, og branchen er klar, lød det fra Henrik Dam Larsen, der er bestyrelsesformand i fragtmandsfirmaet J. Nørgaard Petersen og tidligere administrerende direktør i DB Schenker Danmark.





- Når vi spørger chaufførerne, vil de helst køre i en ellastbil, sagde han og beskrev samtidig, hvad der skal til.





- Meget snart kan man køre 4,5 time med en ellastbil, lade 45 minutter og så køre igen. Hvis vi kan få lastbilen til at passe sammen med kørehviletid, så er det fantastisk, og der er tekniske løsninger på vej, sagde han.





Anbefalingerne fra DI foreslår både tilskud til at anskaffe ellastbiler og 100 procent straksafskrivning på udgifterne for at skubbe på udviklingen. Desuden indeholder planen forslag om en række regelændringer, der vil hæve grænsen for, hvilke elvarevogne man må køre med et B-kørekort, tillade aerodynamiske fronter på elkøretøjer og tillade distribution i ydertimerne med støjsvage køretøjer.





Men skal noget af det blive til noget, kræver det, at den offentlige infrastruktur med ladestandere følger med. I dag er der 2.200 steder i landet lastvogne kan tanke diesel - og ét sted, hvor der er en frit tilgængelig ladestander til ellastvogne, nemlig i Nyborg.





Der skal også ladestandere til hjemme hos vognmændene, og her er der både lange ventetider på at få installeret ladestandere, da det stiller krav til udbygning af elnettet, og samtidig er vilkårene vidt forskellige fra kommune til kommune, hvor nogle af dem opkræver store afgifter, og andre ikke.





- Jeg synes det er ærgerligt, at der står nogle vognmænd, som gerne vil være first movers på det her og som så ikke kan komme til det, sagde Niels Buus Kristensen fra Klimarådet, der dog også noterede, at der skulle komme en ny ladestanderstrategi i løbet af i år.





Biobrændsler - overgangsløsning eller blindgyde

Men mens løsningerne er på vej for den del af branchen, hvor lastbilerne overnatter derhjemme, så er udsigterne længere for langfarten, for kølebiler, som har et stort energibehov og for biler, som kører non-stop med to chauffører.





Her anbefaler rådgiverpanelet dels, at vilkårene for banegods skal gøres bedre og dels, at man i hvert fald i en overgangsperiode satser på grønne brændstoffer indtil den endnu grønnere batteriteknologi er færdigudviklet.





- Det er klart, man kan udfordre, hvor grønt er det, men man kan ikke udfordre, at det er grønnere. Vi efterspørger lidt klimapragmatisme, sagde Karsten Lauritzen.





Men forslagene om afgiftsfritagelse af for eksempel biogas og støtte til indkøb af de lastbiler, som kan køre på det, fik ikke opbakning i Niels Buus Kristensens gennemgang. Han havde i stedet markeret dem med rødt.





- Biogaspotentialet er begrænset. Der er vi simpelt hen ikke enig i klimarådet, sagde han og pegede på, at den biogas, der er til rådighed, er bedre brugt i andre brancher. Også selv om det kun er i en overgangsperiode.





- Vi tror det vil være en blindgyde, og vi tror ikke, der er mange, der vil investere i det her, når vi ved, at det kun er midlertidigt, sagde han.





Den internationale elefant

Og så rammede han ellers fingeren ned i en af de helt store mangler i planen fra DI’s rådgiverpanel.





- Så er der en elefant i rummet, og det er jo, at den internationale luftfart og søfart tæller jo ikke med i det nationale regnskab, og der er nogen, der er nødt til at tage ansvar for det, sagde han.





Elefanten har panelet overtaget fra regeringens officielle politik - nemlig at CO2-regnskabet ikke tager grænseoverskridende trafik med, hverken for lastbiler, fly eller andre transportformer.





- Derfor har vi i Klimarådet også anbefalet politikerne, at Danmark begynder at tage ansvar for det her. Hvis vi skal vente på de internationale organisationer, så sker det ikke, sagde han.





Ud over den røde karakter til støtten til biobrændstoffer, så havde han også markeret en række af forslagene ind med gult eller gråt, fordi effekten efter hans mening var begrænset. Det gjaldt for eksempel de fleste forslag i den sidste søjle, som handler om flere grønne muligheder for den enkelte. Herunder en beskeden satsning på offentlig transport og fremme af cykling og delebilsordninger.





- Husk, når vi laver de her strategier, så fokuser nu på de steder, hvor det virkelig batter. Ellers tager de de steder, hvor det måske ikke er så ubehageligt, men hvor det måske ikke virkelig batter, sagde han om politikernes prioriteringer.





- Hvis vi ligestiller det, så risikerer vi, at vi glemmer det, hvor det virkelig betyder noget, lød hans opsang.

















