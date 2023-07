Dele til personbiler skal fragtes med skib med lavt CO2-udslip fra motorerne

Tirsdag 4. juli 2023 kl: 13:56

Af: Redaktionen

Volvo Cars får fragtet titusindvis af containere med komponenter til produktionen med skib hvert år. Det meste af den fragt vil fremover foregå med skibe, der sejler på brændstof fremstillet af fedtsyrer fra brugt madolie i stedet for på fossilt baseret brændstof. Volvo Cars er den første globale bilproducent, der annoncerer sådan et skift.









De alternative brændstoffer sikrer, at CO2-udledningerne fra søfragten af komponenter til Volvo Cars’ produktion bliver reduceret med mindst 84 procent sammenlignet med fossilt baserede brændstoffet. De 84 procent kommer, når udledninger fra produktion og brug af den ækvivalente mængde energi, altså det såkaldte Well-to-Wake (WTW), er regnet med.









Reduktionen af CO2-udledningerne vil være på 55.000 ton om året, hvilket ifølge Volvo Car svarer til, at en fuldt lastet lastbil kører rundt om Ækvator cirka 1.200 gange.









Det vedvarende brædstof, som skibene skal sejle på, er fedtsyremethylester, der også er kendt som FAME (Fatty Acid Methyl Esters). Det er baseret hovedsageligt på brugt madolie, og der anvendes ingen råstoffer relateret til palmeolie eller palmeolieproduktion.









Volvo Cars vil anvende brændstof fremstillet af fedtsyrer fra brugt madolie til indgående søfragt bestemt til produktionsanlæg i Europa og Amerika, samt alle reservedelsdistributioner, der foretages globalt via søfragt.









Volvo Cars opfordrer til handling

- Vedvarende brændstof er ikke den ultimative løsning for at fjerne CO2 fra søfragt, men det viser, at vi kan handle nu og implementere løsninger, der opnår betydelige resultater, mens vi venter på langsigtede teknologiske alternativer, siger Javier Varela, der er Chief Operating Officer og Deputy CEO hos Volvo.









- Vi betragter ikke initiativet som en konkurrencefordel. Vi ønsker tværtimod at inspirere andre bilproducenter til også at handle for at øge efterspørgslen efter kulstoffattige søtransporter og etablere vedvarende brændstoffer som en midtvejsløsning, der virker. Vi har alle et ansvar for at handle, siger Javier Varela.









Volvo Cars har arbejdet på skiftet sammen med logistikpartnerne Maersk, Kuehne+Nagel og DB Schenker. Logistikpartnerne har fra 1. juni brugt brændstof fremstillet af fedtsyrer fra brugt madolie svarende til den energi, der er nødvendig for at transportere Volvo Cars’ containere over havet.









Når det mere bæredygtige brændstof ikke er tilgængeligt på en bestemt Volvo-forsendelse, udligner logistikpartnerne ved at bruge bæredygtigt brændstof til en anden rute i stedet. Den metode kalder man for ”massebalance,” og balancen bliver revideret af tredjeparter med jævne mellemrum.









Det vedvarende brændstof er certificeret og produceres ikke i konkurrence med fødevareafgrøder. Det gør det bæredygtigt i overensstemmelse med EU's direktiv om vedvarende energi.









- Vi udforsker konstant mulighederne for at forbedre os på tværs af alle aspekter af vores forsyningskæde og vores overordnede forretning. Listen af initiativer bliver ved med at vokse, mens vi arbejder mod vores ambition om at blive en klimaneutral virksomhed inden 2040, siger Javier Varela.









Volvo Cars har en ambition om at reducere klimaaftrykket for en bils livscyklus med 40 procent fra 2018 til 2025, og det kræver en reduktion på 25 procent i operationelle udledninger inklusive logistik. Volvo Cars sigter i øvrigt mod en total klimaneutral produktion inden 2025.









Om Volvo Cars Group:

Volvo Car Group havde i 2022 et driftsresultat på 23,3 milliarder svenske kroner. Omsætningen i 2022 beløb sig til 330,1 milliarder svenske kroner, mens det globale salg nåede op på 615.121 biler.

Volvo Cars blev grundlagt i 1927 og salg i omkring 100 lande

Volvo Cars er børsnoteret på børsen Nasdaq Stockholm

Volvo Cars har siden 2010 været ejet af kinesiske Zhejiang Geely Holding.

I december 2022 beskæftigede Volvo Cars cirka 43.200 fuldtidsansatte

Volvo Cars’ hovedkontor, produktudvikling, marketing og administration er hovedsageligt placeret i Göteborg, Sverige

Virksomhedens primære bilproduktionsanlæg er placeret i Göteborg (Sverige), Gent (Belgien), South Carolina (USA), Chengdu, Daqing og Shanghai (Kina)

Volvo Cars’ R&D og design foregår i Göteborg (Sverige), Camarillo (USA) og Shanghai (Kina)

