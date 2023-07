32 nye regionale el-busser har grøn omstilling med som passager

Tirsdag 4. juli 2023 kl: 13:13

Af: Redaktionen De 32 nye regionale el-busser, som kommer ud på vejene i Syd- og Sønderjylland fra 2024, er et resultat af et nyt udbud, som Sydtrafik har gennemført af ruter finansieret af regionen og kommunerne.

De regionalt finansierede busruter forbinder de større byer på tværs af kommunerne, og de lange afstande har tidligere betydet, at el-busser ikke har været en mulighed. Men sådan er det ikke længere. Sydtrafik har med det nye udbud taget hul på at gøre de regionalt finansierede ruter CO2- og emissionsfrie og dermed gøre den offentlige transport mere klimavenlig.





- Jeg er svært begejstret over, at vi snart har 32 el-busser kørende på vejene, og det sætter en tyk streg under, at vi mener det, når vi i kommunerne og regionen taler om at gøre noget for klimaet og bidrage til den grønne omstilling. Vi har et særligt ansvar i det offentlige, og det ansvar tager vi på os, når vi med de nye busser i Sydtrafik reducerer CO2-udledningen med 2.500 tons om året., siger formanden for Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark, Michael Nielsen (K).





Samtlige af de nuværende dieselbusser på de regionalt finansierede busruter hos Sydtrafik bliver løbende udskiftet med el-busser frem mod 2028 i takt med, at de nuværende kontrakter udløber og efterfølgende kommer i udbud.







Kontrakt i 10 år

Udbuddet af de 32 el-busser blev vundet af busoperatøren Umove Vest A/S, der i forvejen betjener mange busruter rundt i Danmark - og også i Region Syddanmark under Sydtrafik.





Kontrakterne løber i ti år fra juni 2024 for både de kommunalt og de regionalt finansierede ruter med mulighed for forlængelse i yderligere to år.





Formand for Sydtrafik, regionsrådsmedlem Preben Friis-Hauge (V), glæder sig over, at samarbejdet på tværs af regionalt og kommunalt finansierede ruter er en succes.





- Vi er stærkere, når vi samarbejder, og det viser det nye udbud også. Vi har historisk set haft en tradition for at samarbejde om den slags, og når vi nu står med en aftale, som både økonomisk og ud fra et klimaperspektiv giver mening, så understreger det, at vi har fat i noget af det rigtige, siger han.





De nye el-busser bliver gule busser med lav indstigning, som hidtil kun har kørt i byerne. Den lave indstigning gør det nemmere for dårligt gående og passagerer med eksempelvis kørestole eller barnevogne at komme ind og ud.







© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.