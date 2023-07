Vognmand i Grindsted hentede hejseladskærre i Kolding

Tirsdag 4. juli 2023 kl: 12:12

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den nye tre-akslede kærre er en Nopa KTH240 opbygget med et Sawo CLF432-wirehejs. Derudover er kærren forsynet med støtteben på trækstangen, lift første og tredie aksel og manuel udskydelig kofanger og en værktøjskasse.Brians Renovation ApS havde endt en chauffør af sted for at hente den nye kærre med en af virksomhedens eksisterende biler, der også er bygget op hos Sawo.