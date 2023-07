Fyns største el-lastbil vakte interesse

Mandag 3. juli 2023 kl: 11:18

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Lastbilen, der har en rækkevidde på omkring 280 kilometer, kan have op til 14 ton gods til fynske modtagere med af gangen.- Vi er overvældede over den store interesse. Det viser, at vi har fat i det rigtige, lød det fra driftsdirektør Michael Mertov fra Peder Olsen & Søn.Ved indvielsen blev der også gennemført en livlig panel debat, hvor næstformand ved klima og miljøudvalget Mark Grossmann (V) deltog. Det samme gjorde Jytte Reinholdt, direktør i Fynsk Erhverv, samt Morten Jørgensen fra P. Christensen, der har leveret den nye batteri-elektriske lastbil i samarbejde med Mikael Voigt fra Hessel Truck, der er importør af Mercedes-lastbiler.Under debatten blev vigtigheden af elektrificeringen pointeret, og de fleste i panelet talte også ombehovet for, at erhvervslivet får bedre rammevilkår for at kunne investere i materiel, der udleder mindre mindre CO2 under drift.