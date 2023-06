Bryggeri kører ud og slukker tørsten med el-bil

Torsdag 29. juni 2023 kl: 11:56

Om den nye Renault Master L2H2 E-Tech:



52 kWh batteri

Maksimal ydelse: 57kW

Nyttelast: 1.250 kg Udstyr:

Affjedret førersæde

Bakkamera

Tågelygter

Dobbelte bagdøre med 270 graders åbning

Intelligent 10 A lader til hjemmebrug Opbygning:

Bilen er opbygget med bund og sider fra fabrikken

LED lys i varerum

12 volts stik i varerum

Jakob Eisemann, Volvo Truck Center / Renault Trucks i Taastrup har stået for salg og levering.



Af: Redaktionen - Jeg er meget glad for vores nye el-brandbil, som passer perfekt til de behov, vi har, når vi skal hjælpe vores kunder på hurtig vis. Jeg kan hurtigt komme ind til byen og holde tæt ved indgangen, så jeg kan levere øl og vand, siger Claus Nordentoft, distributionsmedarbejder i Carlsberg Danmark.Den nye el-brandbil kan køre omtrent 200 kilometer på en opladning.- Det er rigeligt til en aftens arbejde, men jeg glæder mig til at lære vognen bedre at kende, siger Claus Nordentoft, der ved leveringen bød på en portion nostalgi og interessante historier fra en anden tid, hvor bryggerheste fragtede varerne og ingen kendte til alkolåse.Claus Nordentoft har kørt hos Carlsberg i over 15 år og glæder sig til at hjælpe kunderne med lidt grønnere øl fremover.





