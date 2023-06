Det svensk forsvar køber køretøjer hos italiensk producent

Torsdag 29. juni 2023 kl: 10:11

Af: Redaktionen Rammeaftalen mellem det svenske forsvars materielindkøb og IDV gælder op til ni år og omfatter multifunktionelle køretøjer, såkaldte Light Multi-Purpose Vehicles (LMPV) og Military Utility Vehicle (MUV) i 4x4-konfiguration.Køretøjerne skal sikre et højt mobilitetsniveau og kompatibilitet med militært materiel fra Sverige og Nato-landene samt kunne klare forskellige temperaturer fra minus 32 grader til plus 49 grader. Derudover vil køretjerne fra IDV være dækket i forhold til driftsikkerhed og service i op til 12 år via dedikeret kundesupport.IDV leverer MUV'erne i 12 forskellige varianter til eksempelvis troppetransport, medicinske behov, kommunikation og logistik og er i overensstemmelse med NATO-standarder.









For at imødekomme de specifikke svenske tekniske krav til LMPV'erne har IDV udarbejdet formålsbestemte løsninger og tilpasninger af køretøjerne. Tilpasningskrav omfatter en opgradering af den elektromagnetiske kompatibilitet (EMC) med hensyn til både køretøjer og opbygninger, hvorved der opnås fuld militær kravoverholdelse, forberedelser i førerhuset til integration af kommunikationsudstyr og militært udstyr samt særligt tilpassede opbygninger til forskellige formål og anvendelser - eksempelvis muligheden for at transportere Medical 2-varianten i C-130-fly og samtidig sikre funktionaliteten af medicinske systemer og intensivudstyr.





