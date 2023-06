Randers-virksomhed med fokus på ressourcer har fået trailer med gående gulv

Onsdag 28. juni 2023 kl: 15:43

Chassis-opbygning:

Special stål-chassisramme

Kongeboltkonstruktion er svær/stabil stålprofil

Stål-hjælperamme for selvbærende konstruktion, der giver lavere egenvægt og større volumen

Kasse-opbygning:

Siderne er udført i 3/2 mm tykke og 600 mm brede aluminiumsprofiler, der er fuldsvejst indvendigt

Siderne har en speciel overkantsprofil med løbeskinne til en aluminiumsskillevæg, som har en frigang over bunden på ca. 100 mm

Cargo Floor CF 500 SL-C bundsystem med 6 mm alu-bundbrædder i glat udgave med C- betjening

Bagdøre i alu-profiler

3-trins stige under bagdørene

Kost- og skovlbeslag samt plastværktøjskasse i venstre side foran aksler samt 3 meter stige og stopklodser

Automatisk rullepresenning

2 plastværktøjskasser i venstre side

Om EHJ Energi A/S:

Af: Redaktionen Om den nye tre-akslede Kel-Berg/Knapen-trailer med Walking Floor:Kel-Berg/Knapen-traileren er leveret med tre ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser. Bagerste aksel er hævebar.Den nye Walking Floor trailer, der har en tilladt totalvægt på 42.000 kg, er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.EHJ Energi A/S er en danskejet virksomhed med base i Randers, der producerer biomasse til en række danske energivirksomhederVirksomheden arbejder primært inden for områder som skov og flis, samt knusning, sortering og håndtering af have- og park affaldEHJ Energi A/S driver et ressourcecenter i Randers med erhvervs- og industriaffald. Centret håndterer eksempelvis forskellige typer af træ herunder trykimprægneret, blandet bygge- og anlægsaffald, erhvervsaffald, jord, plastik, beton og tegl.