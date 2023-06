Maskintrailer med udtræk får trucks og andre maskiner på ladet

Onsdag 28. juni 2023 kl: 13:50

Chassis-opbygning:

Centralvange i opsvejst højstyrkestål

Kraftigt chassis, der er egnet til tung belastning

Bund udført i 38 mm planker lagt på langs med ståldørkplade over akslerne

2 stk. dobbelte hydrauliske ramper og manuelle støtteben i bagenden

6.100 mm udtræk med stop á 500 mm

2.000 mm hævedæk op til repos

9.300 mm lad-længde og 4.200 mm repos-længde

11 par galvaniserede udtræksprofiler til forbredning

2x8 stk. 12 tons galvaniserede surringsringe i kantrammen på ladet samt 2x4 stk. i kantrammen på repos

2x8 stk. kæpstokhuller i kantramme på lad samt 2x8 stk. i kantramme på repos

Derudover er traileren monteret med værktøjskasse, kæpstokmagasin, reservehjulsophæng og fire stk. forbredningsskilte

Af: Redaktionen Om den nye fire-akslede Kel-Berg maskintrailer med udtræk:



Kel-Berg traileren er leveret med fire 10-tons aksler med med tromlebremser. Første og anden aksel er faste, mens tredie og fjerde aksel er selvstyrrende.





Den nye maskintrailer med udtræk er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





Om N.C. Nielsen, Balling A/S:

N.C. Nielsen, Balling A/S blev etableret i 1946. I dag drives den af brødrerne Poul og Per T. Nielsen. N.C. Nielsen er skandinavens største leverandør af nye og brugte gaffeltrucks, terminaltraktorer og specialmaskiner. N.C. Nielsen, Balling A/S har blandt andet udviklet verdens største telegaffeltruck til at montering af vindmølletårne på 140 tons og førerløse trucks, der kan køre døgnet rundt.















