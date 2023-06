SVM-Regeringen forhandler postaftale på plads med flere andre partier

Onsdag 28. juni 2023 kl: 10:30

Af: Redaktionen Befordringspligten, som nu bliver afskaffet, har hidtil givet svensk-danske PostNord en særstilling. Aftaleparterne peger på, at det betyder, at borgerne kan se frem til et friere valg.Samtidig indgår der i aftalen en særlig ordning for småøerne, som kan se frem til bedre betjening end tidligere. Med aftalen bliver der investeret i anlæg til pakker og breve på alle småøer, så der også her bliver muligt at vælge frit, hvem der skal komme med breve og pakker.Derudover vil staten fortsat støtte blindeforsendelser og udlandspost. På disse områder vil der blive iværksat udbud.Aftaleparterne er også enige om at følge udviklingen nøje og sikre mulighed for, at staten kan gribe ind, hvis der mod forventning skulle opstå udfordringer med postleveringen i for eksempel landdistrikterne.- Seneste postlovsaftale udløb i 2019. Siden da har det været op til transportministeren at lave midlertidige aftaler med PostNord Danmark. Derfor er det glædeligt, at der nu er opnået bred enighed om en tidssvarende postlov, som omfavner vores politiske ønske om ensartede priser på tværs af landet og borgernes frie valg af brev- og pakkeleverandør i hele Danmark, siger transportminister Thomas Danielsen (V).I forbindelse med aftalen siger ordfører fra Socialdemokratiet, Thomas Monberg, at det har været afgørende for Socialdemokratiet, at alle i hele landet fortsat har mulighed for at sende og modtage breve.- Samtidig er det vigtigt for Socialdemokratiet, at det med aftalen bliver gjort klart, at der også i fremtiden gælder nogle faste regler for virksomhederne på postområdet, så vi sikre ordentlige løn og arbejdsvilkår for de ansatte, siger han.Ordfører fra Venstre, Hans Christian Schmidt, der er tidligere transportminister, fremhæver, at aftale vil betyde ligestilling mellem land og by, så borgerne har frit valg i hele Danmark, når det kommer til, hvem der skal levere breve og pakker.- Det er noget, vi i Venstre har arbejdet for i mange år, og jeg er sikker på, at vi vil få bedre service i hele landet. Helt konkret investerer vi for eksempel i ny post- og pakkeanlæg til småøerne, siger han.Hos det tredie regeringsparti fremhæver partiets ordfører, Peter Have, at posten i alt for mage år har været en blokpolitisk kampplads.- Nu er der brudt op i de gamle mønstre, og det giver mulighed for at lave brede og fornuftige løsninger for hele landet. Det er den her postaftale et godt eksempel på, påpeger han.Jens Meilvang, der er ordfører for Liberal Alliance siger, at det med aftale er slut med at "sende skattepenge efter en befordringspligt, som markedet uden problemer kan løfte".- Nu kan danskerne se frem til, at andre bedre kan komme til. Jeg er ikke i tvivl om, at det vil give bedre service til de rigtige priser, siger han.Hos Det Konservative Folkeparti siger ordfører Niels Flemming Hansen, at han er glad for, at det er lykkedes at få åbnet markedet og "slippe af med befordringspligten".- Det betyder, at de mange vognmænd, som allerede i dag er ude i alle dele af landet med breve og pakker, ikke længere skal konkurrere på ulige vilkår, fremfører han.Ordfører fra Radikale Venstre, Stinus Lindgreen, understreger, at det for partiet har været vigtigt, at der er blevet lyttet fagkundskaben, der siger, "at befordringspligten ikke længere er nødvendig for at få breve og pakker i hele landet".- Samtidig er det lykkes at få skrevet ind i aftalen, at der skal være fokus på bæredygtighed og klima, og det er rigtig glædeligt, påpeger han.Ordfører fra Alternativet, Christina Olumeko, fremhæver, at partierne er blevet enige om at nedsætte et bæredygtighedsforum og give mulighed for fælles udbringning af breve og pakker på de mindste øer.Hos Nye Borgerlige fremhæver Kim Edberg Andersen, at partiet vil holde nøje øje med, om aftalen vil alle i Danmark en ordentlig service uanset, hvor i landet de bor.Aftaleparterne vil mødes i efteråret 2023 med henblik på at drøfte en nærmere tidsplan og vilkår for de planlagte udbud.Ændringerne i postloven træder i kraft 1. januar 2024, men for at sikre, at der vil være tilstrækkelig tid til at få de nye udbud på plads, vil der blive iværksat overgangsordninger på de relevante områder.







her: Interesserede kan se aftaleteksten





