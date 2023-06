Mere affald skal med biler fra Sverige

Tirsdag 27. juni 2023 kl: 13:32

Af: Redaktionen Nordværk I/S, der driver flere større værker - eksempelvis energianlæg, sorteringsanlæg, affaldsindsamling og affaldsdeponier - for Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg kommuner, bruger de tre nye lastbiler til at udvide flåden med én og udskifte to andre veltjente lastbiler med de to andre.Den første lastbil er en tre-akslet Scania L 360 B6x2*4 opbygget med en Hiab X-HiPro 192-kran samt et Multilift kroghejs, der begge er leveret og monteret hos Sawo i Nørresundby. De andre er nye lastbiler er to fire-akslede Scania P 500 B8x2/*6, der også er opbygget med Multilift kroghejs hos Sawo. Alle tre biler er ligesom de fleste andre lastbiler i Nordværks flåde udrustet med VBG-træktøjer, så de kan have en overføringsanhænger med på slæb.- Vi involverer altid chaufførerne, når det gælder specifikationer og opbygning af bilerne. Det er deres daglige arbejdsredskaber, så derfor er det kun rimeligt, at de bliver taget med på råd. Her har vi også haft en rigtig god dialog med Stiholt, så bilerne er blevet indrettet så praktiske, effektive og sikre som muligt, siger Peter L. Kristensen, der er afdelingsleder for transport og logistik i Nordværk og ansvarlig for indkøb af lastbilerne.- L 360’eren er forsynet med ekstra lavt og fremrykket førerhus, da chaufførerne skal ind og ud af førerhuset rigtig mange gange hver eneste dag, hvor det lave førerhus kommer til sin ret. Desuden er alle de tre nye biler forsynet med såkaldt Cityrude, der forbedrer udsynet i højre side, tilføjer han.



De to store biler klarer sig uden kran, da de håndterer de ofte tunge containere med kroghejset. Bilerne har fået lidt ekstra hestekræfter, da de for det meste kører med påhængsvogn, og med dem på slæb kan vogntogsvægten komme op på den tilladte totalvægt på 56 tons.





Det er Stiholts lastbilsælger Dennis Andersen, der også denne gang har leveret de nye Scania'er til Nordværk I/S.





