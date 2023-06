Politiet konstaterede fejl på hver tredje studenterlastbil

Mandag 26. juni 2023 kl: 13:49

Om resultatet af årets kontrol:



Antal kontrollerede køretøjer: 5 lastbiler ved Køge Transportcenter kontrolleret forud for studenterkørsel med særligt fokus på deres bremser.



Resultat af kontrollen:

En sag med inddragelse af nummerpladerne på en lastbil, hvor bremserne ikke virkede tilstrækkeligt sikkert. Politirapport optaget.

En sag med utilstrækkelig fastgørelse af bænkrækkerne, så der var fare for sammenbrud på grund af utilstrækkelig svejsning af metalopbygningen. Lastbilen blev indkaldt til syn. Vejledt om at bringe forholdet i orden før eksamenskørsel. Ingen politirapport.

En sag med manglende sidemarkeringslygter på begge sider af lastbiler. Lastbilen indkaldt til syn. Vejledt - ingen politirapport.

En sag, hvor lastbilen var godkendt til 32 personer på ladet, men ved opmåling kun indrettet med plads til 24 personer. Herudover var der begyndende mørhed i et af dækkene på lastbilen. Chaufføren blev vejledt om at bringe lastbilen i forskriftsmæssig stand inden kørsel med personer. Vejledt - ingen politirapport



Torsdag: Antal kontrollerede køretøjer: 5 lastbiler ved Køge Transportcenter kontrolleret forud for studenterkørsel med særligt fokus på deres bremser.



Antal kontrollerede køretøjer: 27 i henholdsvis Køge, Roskilde, Lejre, Tune, Hvalsø og Ishøj



Resultat af kontrollen:

To sager, hvor lastbilernes ildslukkere ikke var tilset siden 2021

En sag, hvor ildslukkeren var ikke forsynet med tilsynsetikette, hvorfor det ikke muligt at klarlægge om ildslukkeren var tilset inden for seneste år. Desuden manglende dokumentation for forsikring

En sag, hvor siddepladserne på lastbilen ikke var fastgjort

En sag, hvor der var ukorrekt betjening af takograf samt manglende dokumentation for forsikring og synsrapport vedrørende periodisk syn inden for det seneste år ikke var medbragt. Det var dokumentation for godkendelse af køretøjets indretning heller ikke

En sag, hvor takograf var indstillet forkert, og der ikke var den korrekte type diagramark

En sag, hvor der under kørslen sås en en påvirket student, som sad på øverste gelænder i taghøjden og hang ud over kanten. Kørslen blev standset på stedet og en reprimande uddelt. Føreren rullede efterfølgende plastictaget ud for at hindre yderligere gentagelse. Det fik dog den påvirkede unge mand til at kaste en øldåse ud over kanten på køretøjet, så kørslen måtte stoppes igen og studenten blev sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen

En sag hvor der manglede dokumentation for forsikring

Fredag:



Fredag:

Antal kontrollerede køretøjer: 27 i henholdsvis Køge, Roskilde, Lejre, Tune, Hvalsø og Ishøj





Resultat af kontrollen:

En sag, hvor lastbilens kontrolapparat ikke indstillet korrekt

En sag, hvor køretøjet havde alvorlig dækskade. Dækket blev skiftet på stedet, inden studenterne skulle køre fra gymnasiet. Vejledt om at bringe forholdet i orden før eksamenskørsel. Ingen politirapport, da skaden var helt ny

En sag, hvor to ud fire containerlåse på veksellad ikke gik i indgreb. Det blev bemærket, inden kørslen med studenterne startede. Desuden var dokumentation for periodisk og indretningssyn ikke medbragt. Det blev fremsendt, mens kontrollen stod på. Ildslukkeren var desuden ikke tilset indenfor det seneste år.

En sag, hvor EU-kvalifikationsbevis var udløbet

Tre sager, hvor Ildslukkerne om bord på lastbilerne ikke var tilset indenfor det seneste år

To sager vedrørende diverse fejl og mangler ved indretning af køretøjerne. Herunder skulle bænke og rækværk på lastbilen fastgøres inden kørslen med studenterne kunne påbegyndes

To sager vedrørende fejlbetjening af takograf

En sag vedrørende kørsel uden førerkort

En sag, hvor førerens kvalifikationsbevis var udløbet, hvorfor der skulle fremskaffes ny chauffør til den videre kørsel. Lastbilens takograf desuden defekt, hvorfor der blev tilkaldt en reparatør

Desuden fandt politiet under kontrollen en enkelt person, der ikke var afgangsstuderende og derfor ikke måtte opholde sig på ladet

Lørdag den 24. juni:



Lørdag den 24. juni:

Antal kontrollerede køretøjer: 21 i henholdsvis Greve, Hillerød, Sorø, Hvidovre og København





Resultat af kontrollen:

En sag vedrørende manglende medbringelse af førerkort

En sag, hvor seneste periodiske syn og godkendelse af køretøjets indretning var mere end et år gammel. Idet kontrollen skete ved pyntning af køretøjet og inden studenterne skulle ude at køre nåede transportvirksomheden at fremskaffe en anden lastbil, og der blev derfor ikke skrevet en sag

En sag, hvor takograf ikke var indstillet korrekt og diagramark for forrige kørte dage ikke var medbragt

En sag, hvor køretøjet var udstyret med safarigitter. Det var anden gang, at køretøjet blev truffet med det ulovlige udstyr, hvorfor safarigitteret blev afmonteret og beslaglagt. Desuden var frontzonespejlet dækket med gardin og et nærzonespejl tildækket med vindafviser

En sag, hvor lastbilens kontrolapparat var indstillet forkert

Ingen sager om hastighedskørsel

Som led i politiet færdselsindsats for at sikre, at de nyslåede studenter har sikre lastbiler at køre rundt i, har den automatiske trafikkontrol (ATK) også været på gaden hen over weekenden omkring Holbæk og Roskilde for at holde særligt øje med studenterlastbilernes hastighed.





En lastbil med studenter på ladet må kun køre 40 km/t i byzone og 60 km/t på de øvrige veje.

Af: Redaktionen Forud for årets studenterkørsel har der igen i år været afholdt dialogmøder med branchen for at sikre, at vognmændene vidste, hvad de skulle sørge for var i orden. Og igen i år har Tungvognscenter Øst under Midt- og Vestsjællands Politi kontrolleret studenterlastbiler rundt om på Sjælland og igen med et nedslående resultat.- Vi må konstatere, at der ud af 63 kontrollerede køretøjer var fejl på de 23. Det svarer til godt 36 procent af køretøjerne. Det tal vil vi meget gerne have længere ned, for det handler om de unge menneskers sikkerhed, siger vicepolitiinspektør Mads Haugaard og fortsætter:- Det positive er dog, at der ikke var nogle lastbiler, som fik forbud mod at køre videre, så vi slap for, at der var unge mennesker, som fik aflyst deres studenterkørsel.Onsdag:



Der blev ikke registreret nogle hastighedsovertrædelser i forbindelse med studenterkørslerne.









