To fynske rastepladser får flere pladser til lastbiler

Mandag 26. juni 2023 kl: 13:18

Mere lys og længere fortov

Fakta om projektet:

Af: Redaktionen På Rønninge Nord, der ligger langs Fynske Motorvej i vestgående retning, bliver rastepladsen udvidet med 21 nye parkeringspladser, så der vil blive 31 pladser til lastbiler. På den modsatte side af motorvejen ved Rønninge Syd kommer der 19 nye parkeringspladser, så der i fremtiden er plads til 29 lastbiler samtidig. Samlet set giver det en fordobling i antallet af p-pladser på de to rastepladser.Udover de nye parkeringsmuligheder bliver rastepladserne også udstyret med flere skraldespande og et større antal lysmaster. Samtidig bliver det eksisterende fortov forlænget, så alle kan komme tørskoet til toiletbygningerne eller picnicområdet.Parkeringspladserne til personbiler på rastepladserne er ikke omfattet af udvidelsen.Vejdirektoratet forventer at være færdig med udvidelsen af de to rastepladser til oktober.Udvidelsen af rastepladsen ved Rønninge Syd og Nord udspringer af ”Infrastrukturplan 2035”, hvor der er afsat en pulje på 65 millioner kroner til at øge parkeringsmulighederne på ni rastepladser langs motorvejsnettet.Interesserede kan læse mere om projektet