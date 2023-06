Ny bekendtgørelse kan øge kapaciteten i lastbiler

LANDTRANSPORT:

Fredag 23. juni 2023 kl: 17:00

Længden på sættevogne øges til 14,98 meter og på sættevogntog til 17,88 meter

For sættevogntog, hvor trækkeren er drevet af nulemissionsteknologi eller brændstoffer, som udgør et alternativ til diesel, øges længden til 18,50 meter

For vogntog med læssekran over 25 tm forøges vogntogslængde til 18,50 meter for sættevognstog og til 20,75 meter for vogntog med påhængsvogn

På totalvægtssiden øges vægten på fire-akslede lastbiler til 36 ton, mens vægten på fem-akslede stiger til 42 ton

I vogntog vil totalvægten stige til 20 ton på lastbiler med to aksler, mens vægten på fem-akslede vogntog vil blive øget til 47 ton

Totalvægten for påhængskøretøjer med tre aksler samt største samlede akseltryk i en akselgruppe på tre aksler øges til 27 ton afhængig af akselafstand

Totalvægten for seks-akslede vogntog bliver øget til 52 ton, hvis lastbilen har fire aksler, og 53 ton, hvis lastbilen har tre aksler.

De gældende venderadiuskrav skal overholdes, lige som der er nærmere regler for akselkonfiguration og akselafstand

Udkast er uden syvakslede vogntog og højde

Af: Redaktionen Hos vognmandsorganisationen DTL er man positive over for udkastet fra Færdselsstyrelsen, som i kort form har følgende ændringer, som DTL fremhæver:Hos DTL er administrerende direktør Erik Østergaard tilfreds med, at de lovede ændringer udmøntes i en ny bekendtgørelse, der skal træde i kraft 1. januar. Men på to punkter mener han, at myndighederne er bagefter.- Det gælder naturligvis vores ønsker om, at totalvægten på de syv-akslede vogntog også øges. Ved at udelade netop denne kapacitetsforbedring bliver en stor del af den tungeste transport ikke omfattet af de nye regler, siger han og fremhæver den tunge entreprenørkørsel, kørslen for landbrug, industri med mere, som i dag næsten udelukkende foregår med syvakslede vogntog.- Det er også på tide at se på øget totalvægt på de otte-akslede modulvogntog, mener han.Erik Østergaard har forståelse for, at der skal foretages en række konsekvensberegninger om vejslid med mere, men han undrer sig over, at det kommer bag på myndighederne.- Problemstillingen er ikke ukendt. I over ti år har vi løbet myndighederne på dørene med ønskerne, som ser ud til at blive opfyldt. Her har de syv-akslede vogntog også været med. Det tyder på, at alle i Transportministeriet har siddet med hænderne i skødet uden reelt at tage vores opfordringer alvorligt, siger han.Den anden mangel, som Erik Østergaard peger på, gælder højden på køretøjerne.- Der er ikke medtaget branchens ønske om helt at droppe højdekrav og lade branchen selv håndtere forholdet til brohøjder med videre. Styrelsen ønsker stadigvæk at fastholde 4,10 m som maksimal højde, selv om flere lande helt har afskaffet højdekrav eller i det mindste sat barren højere. Det bliver en ting, vi vil medtage i høringssvaret.DTL vil studere forslaget nærmere for afgivelse af høringssvar, hvor fristen er sat til mandag 7. august.