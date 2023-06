Trailerfront kunne ikke modstå modvægte

Fredag 23. juni 2023 kl: 15:48

Af: Redaktionen (Foto: Hollandsk politi)Da politiet tjekkede, hvad der var i sættevognen, så de, at chaufføren transporterede to store modvægte til Liebherr-kraner på hver 10 ton. Modvægtene var så løst sikret, at de havde bevæget sig fremad og beskadiget sættevognen, når chaufføren havde bremset hårdt op.Politiet nedlagde forbud mod, at sættevognen kunne køre videre, så et bjærgningsfirma og en kran blev tilkaldt for at overføre de to kranmodvægte til et andet vogntog - og til at trække traileren væk.Politiet i Holland oplyser, at chaufføren vil få en bøde - måske med yderligere sanktioner.