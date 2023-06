Flere får ret til at få et ansættelsesbevis

Fredag 23. juni 2023 kl: 15:05

Af: Redaktionen De nye regler udvider pligten for arbejdsgivere til at oplyse medarbejdernee om deres ansættelsesvilkår i ansættelsesbeviser og indfører en række nye mindstekrav vedrørende arbejdsvilkår.Efter de hidtidige regler i ansættelsesbevisloven har medarbejdere, der er ansat i mere end en måned, og som arbejder mere end otte timer om ugen i gennemsnit, ret til et ansættelsesbevis.De nye regler, der træder i kraft 1. juli, gælder for alle medarbejdere, hvor den forudbestemte og/eller faktiske arbejdstid udgør mere end gennemsnitligt tre timer pr. uge i en referenceperiode på fire på hinanden følgende uger. Hvis en medarbejder i en periode på fire uger arbejder mere end tre timer i gennemsnit om ugen, har medarbejderen således krav på et ansættelsesbevis uanset, hvad der måtte være aftalt på forhånd vedrørende arbejdstiden.Ved beregning af tretimersgennemsnittet medregnes arbejdstid hos alle arbejdsgivere, der udgør eller tilhører samme virksomhed, koncern eller enhed.De nye regler vil også gælde for de medarbejdere, hvor der ikke på forhånd er fastsat en garanteret mængde betalt arbejde før ansættelsesforholdets begyndelse. Sådanne medarbejdere har under alle omstændigheder ret til at få en ansættelseskontrakt.Interesserede kan læse det vedtagne lovforslag