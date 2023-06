Krydstogtskibe kan blive ladt op på kajen i Aarhus

Fredag 23. juni 2023 kl: 13:40

Af: Redaktionen

Landstrømanlægget giver krydstogtskibene, som ligger til kaj i Aarhus, muligheden for at slukke for deres dieselmotorer og i stedet forsyne skibet med grøn strøm direkte fra danske vindmøller.









Det betyder blandt andet, at der ikke længere er støj og forurening fra dieselmotorer i krydstogskibe med tilslutnignsmulighed, og dermed er det, ifølge Anne Zachariassen, der er COO hos Aarhus Havn, et vigtigt skridt i en mere bæredygtig retning.









- Vi arbejder hver dag på at blive Østersøområdets mest bæredygtige havn. Derfor er vi også stolte af, at vi, som den første danske havn, nu kan tilbyde krydstogtskibene grøn strøm direkte fra vindmøller, når de ligger til kaj i Aarhus. Det er et meget vigtigt skridt i en mere bæredygtig retning, siger Anne Zachariassen, der samtidig glæder sig over at opleve en stor interesse fra krydstogtrederierne i det nye landstrømsanlæg.









- Der er stor interesse fra krydstogtrederiernes side om at gøre deres skibe i stand til at kunne modtage landstrøm. Vi oplever allerede nu, at alle de skibe, som kan tage landstrøm, de vil også gerne tage landstrøm. Vi ser, at bæredygtighed spiller en større og større rolle hos rederierne, fordi det efterspørges af kunderne. Derfor er jeg også overbevist om, at muligheden for at koble sig på landstrøm, bliver et endnu vigtigere parameter for rederierne fremadrettet, siger hun videre.









Landstrøm er fremtiden for krydstogtskibene

Aida Cruises er et af de krydstogtrederier, der i stigende grad anløber Aarhus Havn. Med krydstogtskibet »Aidamar« indviede de landstrømsanlægget i Aarhus, og kaptajnen på skibet, Manuel Pannzek, glædede sig over, at Aarhus Havn nu er den fjerde havn i Europa, hvor Aida Cruises kan tilkoble deres krydstogtskibe.









- Det er et fantastisk skridt i den rigtige retning. Ser man på det globalt, så er der kun omkring 30 havne i verden som kan forsyne krydstogtskibe af denne størrelse med landstrøm. Mange af de havne, som var de første til at etablere landstrøm i verden, ligger på den amerikanske vestkyst og sidenhen har de europæiske havne fulgt trop. Når vi ser på Europa, så er antallet af havne som tilbyder landstrøm til krydstogtskibe stigende, og det er fantastisk, at Aarhus Havn er med som den første i Danmark, siger han.









Et krydstogtskib som »Aidamar« ligger typisk ved kajen i Aarhus i otte til ti timer, før det sejler videre til næste destination. Derfor er det en stor gevinst med landstrøm, mener kaptajnen, der ser det som helt afgørende for fremtidens krydstogtskibe.









- Vi ligger i havn rigtig mange timer om dagen, og når vi så har muligheden for at forsyne vores skib med grøn strøm fra land og slukke for vores motorer i de mange timer, så er det en stor gevinst for miljøet. Jeg er sikker på, at landstrøm er vejen frem for krydstogtbranchen, og jeg håber, at andre havne vil etablere landstrøm, som Aarhus Havn nu har gjort, siger Manuel Pannzek.









Landstrømsanlægget er finansieret i samarbejde med Aarhus Kommune og EU.





