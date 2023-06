Branche-organisation har lagt en vej til en klimaneutral transportsektoren

Fredag 23. juni 2023 kl: 13:25

Om anbefalingerne:

Rygvind til grønne køretøjer

Hurtigere indfasning af grønne drivmidler

Mindre spild og energieffektiv godstransport

Flere grønne muligheder for den enkelte

Om CO2-udlednig og vejtransport:

80 procent af udledningerne fra transportsektoren kommer fra vejtransporten.

To trediedele af udledningen på vejene sker fra personbiler, mens en trediedel kommer fra lastbiler, busser og varebiler

For at øge incitamentet til at køre grønt, foreslår Advisory Boardet, at afgiftsfritagelser på køb af elbiler og elektriske varebiler bliver fastfrosset på 2023-niveau frem til 2030 og ikke stiger, som det er vedtaget

En klimaneutral transportsektor i 2045 vil kræve 17 TWh energi udover det allerede forventede energibehov. Det svarer til energien fra godt seks gange Kriegers Vindmølleparker. Til sammenligning blev der i 2022 produceret 19 TWh fra vindmøller

Af: Redaktionen DI Transport viser sin vej for transportsektoren i forbindelse med en konference for Grøn Mobilitet, hvor DI's grønne Advisory Board, der består af topfolk i transportsektoren og erhvervslivet, gennem et år har arbejdet på deres bud på, hvordan transportsektoren bliver CO2-neutral i 2045.- Med anbefalingerne kan vi reducere udledningerne fra transportsektoren med 42 millioner ton yderligere CO2 end Regeringens nuværende politik og ambitioner ligger op til frem mod 2045. Advisory Boardet viser en gangbar vej til en klimaneutral transportsektor - det er mere ambitiøst end klimamålene, siger Marianne Dahl, der er Managing Director og Partner i BCG, og som har været formand - forperson om man vil - boardet.- Vi er en meget bred skare fra det danske erhvervsliv og fra transportsektoren, som står bag anbefalingerne. Nu er det op til politikerne at gøre dem til virkelighed, hvis de ligesom os ønsker en helt grøn transportsektor, siger hun videre.En af de helt store udledere for sektoren er det, der bliver hældt i tanken, når vi kører. Derfor er det også her, at der bør sættes først og størst ind. Konkret foreslår Advisory Boardet at alle grønne brændstoffer - også kaldet drivmidler - bliver afgiftsfritaget. For det grønne valg skal være lettere at træffe, end det er i dag, både for den tunge transport og for personbiler, og der hjælper en lavere pris på vej.- I DI Transport anbefaler vi regeringen at sætte sig som mål, at transportsektoren skal være klimaneutral i 2045. Vejen dertil er at gøre det billigere og nemmere at vælge grønt til. Advisory boardet har lavet et rigtigt godt arbejde med anbefalinger til, hvordan det kan lade sig gøre, siger Karsten Lauritzen, der er branchedirektør i DI Transport og tidligere minister og folketingsmedlem for Venstre.- Vi har brug for at være effektive, når det kommer til klimaforandringer. I forhold til transportsektoren, så er det mest effektive, at staten investerer i at gøre det attraktivt at køre grønt. Pisken er allerede fremme, og det rykker altså ikke tilstrækkeligt. Der mangler en gulerod for, at det rigtigt batter, og det har både klimaet og regeringen brug for, hvis klimamålene skal nås. Her er et bud på en samlet pakke, som kan få transportsektoren hele vejen, siger han.Anbefalingerne fra Advisory Board for Grøn Mobilitet blev præsenteret på en konference på Christiansborg fredag først på formiddagen.Advisory Boardet har lavet 24 anbefalinger indenfor 4 temaer:Interesserede kan læse en kort udgave af DI Transport's Advisory Board's anbefalingerInteresserede kan læse en lang udgave af DI Transport's Advisory Board's anbefalinger