Lastbilschauffør fra Ukraine havde også kørt spritkørsel i sidste uge

Onsdag 21. juni 2023 kl: 12:47

Af: Redaktionen Sydøstjyllands Politi oplyser videre, at lastbilchaufførens promille i begge tilfælde var over 2,0.Om mandagens anholdelse oplyser Sydøstjyllands Politi, at der omkring klokken 11 kom en anmeldelse fra en bilist, der havde set den pågældende lastbil slingre under kørsel. Anmelderen kunne med gode anvisninger lede en patrulje fra Sydøstjyllands Politi frem til lastbilen, der blev standset på Koldingvej ved Kolding.Under grundlovsforhøret mandag erkendte den 36-årige lastbilschauffør begge forhold. Han fik som tidligere nævnt her på transportnyhederne.dk en straksdom på 40 dages ubetinget fængsel, blev udvist af Danmark med et indrejseforbud i seks år, og fik frakendt førerretten i seks år.

Sydøstjyllands Politi oplyser onsdag formiddag, at Retten endnu ikke taget stilling til eventuel beslaglæggelse og konfiskation af den polske lastbil, som den ukrainske lastbilchauffør kørte i, da blev taget for spritkørsel.





